Kuna domowa. Nieproszony gość na naszych posesjach

Kuna domowa (Martes foina) to niewielki ssak drapieżny z rodziny łasicowatych. Kuna jest gatunkiem synantropijnym, co oznacza, że jest to zwierzę, które przystosowało się do życia w pobliżu miejsc zamieszkania oraz działalności człowieka.

Kuny występują niemal w całej Europie oraz w strefie klimatu umiarkowanego Azji, aż po Chiny i Himalaje. W Europie kuna jest spotykana, począwszy od północnej Danii po zachodnią Hiszpanią oraz na południu Europy – na terenie Włoch. Żyje także na niektórych wyspach na Morzu Śródziemnym oraz Morzu Egejskim. W Polsce kunę możemy spotkać właściwie w całym kraju, zazwyczaj w pobliżu domów. Ale także w lasach, ruinach czy w centrach dużych miast.

Kuna ma wydłużone ciało i krótkie nogi. Jej sierść jest brązowa, zaś na piersi widać białą rozwidloną plamę. Kuna ma długość około pół metra. Jej długi w stosunku do całego ciała ogon może mieć między 25 a 30 cm. Ten niewielki ssak jako dorosły waży między 1,1 a 1,5 kg. Kuna żywi się gryzoniami, ptakami oraz ich jajami, a także owadami, ptakami i żabami. Czasem poluje także na myszy i szczury. Poza mięsem spożywa również owoce.

Dlaczego kuny są niebezpieczne i jakie wyrządzają szkody?

Niestety kuna, jako zwierzę drapieżne, może wyrządzać wiele szkód. Przykładem są szkody wśród drobiu, który hodujemy na działce.

Kuny mają ostre zęby. Z tego też powodu mogą podgryzać przewody elektryczne w domu czy samochodzie.To zaś może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub wypadku samochodowego. Poza tym kuna, która zamieszkała na poddaszu naszego domu, może przegryzać materiały izolacyjne, prowadząc do utraty ciepła i wzrostu kosztów ogrzewania.

Problemem są także hałas i zanieczyszczenia. Aktywność kun, zwłaszcza w nocy, może powodować hałas, który zakłóca sen i codzienne życie mieszkańców domu. Ponadto, pozostawione przez kuny odchody to spory problem higieniczny. Obecność kuny w ogrodzie może też doprowadzać do zniszczeniaogrodu. Kuny mogą uszkadzać rośliny w ogrodzie, niszcząc korzenie lub zjadając owoce i warzywa.

Kuny mogą przenosić również patogeny chorobotwórcze. Mogą być nosicielami takich chorób jak wścieklizna, która jest realnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt domowych.

Sposoby na odstraszanie kun z domu i ogrodu

Jeśli chcemy odstraszyć kuny i sprawić, by omijały nasz dom, ogród lub samochód szerokim łukiem to mamy do wyboru wiele różnych sposobów. Przedstawiamy trzy skuteczne sposoby aby pozbyć się problemu kun.

Zapachy odstraszające kuny

Kuny nie lubią niektórych zapachów, takich jak np.: zapachy detergentów - w tym zawierających chlor, który znajduje się w środkach dezynfekcyjnych. Ponadto nie podoba im się także zapach sierści psa czy zapach rozbitych jaj. Jak to wykorzystać? Wystarczy na przykład rozstawić słoiki z rozlanym środkiem dezynfekcyjnym lub też jajkiem na poddaszu albo w ogrodzie. W przypadku stosowania detergentów przeciwko kunom pamiętajmy o tym, aby podczas ich aplikacji zakładać rękawice ochronne.

Możemy również wykorzystać w tym celu olejkieteryczne, takie jak na przykład olejek z gałki muszkatołowej czy olejek z mięty pieprzowej, które to znane są z intensywnego zapachu. Aby wykorzystać olejki eteryczne do odstraszania kun, możemy wziąć kilka bawełnianych skrawków materiału, zwinąć je w kulkę, namoczyć w olejku, a następnie umieścić w różnych miejscach wokół domu, gdzie kuny są najbardziej aktywne. Możemy również posadzić w ogrodzie rośliny o silnych zapachach, których kuny nie znoszą takie jak np.: lawenda, bazylia czy czosnek.

Siatki ochronne i pułapki na kuny

Instalacja siatek ochronnych lub pułapek może pomóc w zabezpieczeniu domu przed dostępem kun. Siatki ochronne mogą być instalowane w miejscach, gdzie kuny próbują się zakraść do budynku, takich jak otwory wentylacyjne lub szczeliny w ścianach. Pułapki mogą być umieszczone w miejscach, gdzie kuny są najbardziej aktywne, aby złapać je żywcem - w tym celu wykorzystujemy tzw. żywołapki.

Odstraszacze kun

Możemy także kupić odstraszaczkun do domu, ogrodu lub samochodu. Odstraszacze takie mają zamontowane głośniki, przez które wysyłane są dźwięki o odpowiednich parametrach, czyli tak zwane ultradźwięki. Idealnie sprawdzą się dźwięki o częstotliwości 22 kHz. Są niesłyszalne przez człowieka, natomiast na kuny działają drażniąco.