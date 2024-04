Donice wiszące. Ciekawy sposób na efektywne wykorzystanie przestrzeni

Donice wiszące pełne kwiatów to piękna ozdoba każdego balkonu, tarasu czy altany ogrodowej. Takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się także w domu czy biurze. Kwiaty w podwieszanych donicach dodają uroku i koloru oraz wprowadzają przyjemną atmosferę. Donice wiszące pozwalają efektywnie wykorzystać każdy centymetr przestrzeni. Dzięki temu nawet niewielki balkon może stać się miejscem do relaksu i wypoczynku w otoczeniu pięknych roślin, jednocześnie oszczędzając miejsce. Ponadto rośliny w donicach wiszących są łatwe w pielęgnacji. A do tego są lepiej chronione przed szkodnikami, takimi jak ślimaki, ponieważ nie mają one do nich dostępu.

Doniczki można przymocować do sufitu lub ściany. W obu przypadkach zaoszczędzimy dużo miejsca, a nasza przestrzeń dzięki roślinom stanie się znacznie ciekawsza i bardziej estetyczna. W komplecie z donicą podwieszaną zazwyczaj mamy specjalny uchwyt, który przykręcamy do sufitu, by następnie mocować na nim donicę. Taka doniczka może mieć także specjalne łańcuszki, które wykorzystamy do jej podwieszenia. Ponadto może być wyposażona w makramę – czyli ozdobę wykonaną ze sznurka. Jest to ciekawe stylowe rozwiązanie. Dzięki niej możemy podwiesić właściwie każdą donicę.

Donice najlepiej zamontować w pobliżu okna lub też źródła światła, aby zapewnić posadzonym roślinom dostęp słońca. Pamiętajmy, aby powiesić doniczkę w takim miejscu, by nie przeszkadzała nam w wygodnym i bezpiecznym poruszaniu się po pomieszczeniu, balkonie czy tarasie.

Kwiaty do donic wiszących. Jakie gatunki wybrać?

Wybór odpowiednich gatunków do donic wiszących jest niezwykle istotny, bowiem nie każda roślina będzie się nadawać. W doniczce możemy posadzić jeden gatunek lub też połączyć ze sobą kilka gatunków roślin. W tym ostatnim warto pamiętać, aby nie łączyć ze sobą roślin o skrajnie różnych potrzebach, np.: rośliny światłolubnej z rośliną cieniolubną. Ciekawym rozwiązaniem jest tworzenie kompozycji z różnokolorowych odmian jednego gatunku rośliny takich jak: białe i niebieskie lobelie czy też czerwone, białe i różowe pelargonie.

Jeśli wybieramy kwiaty do donic wiszących, warto wybierać rośliny, które kwitną przez cały sezon, czyli od wiosny do jesieni. Możemy także wybrać gatunki, które mają ładne, ozdobne liście.

Rośliny o pięknych kwiatach

Oto gatunki, które warto posadzić w donicach wiszących ze względu na ich piękne kwiaty:

Bakopa, sutera (Sutera diffusa)

Begonia (Begonia)

Bidens, uczep rózgowaty, złoty deszcz (Bidensferulifolia)

Diaskia (Diascia)

Fuksja, ułanka (Fuchsia)

Kalibrachoa Million Bells, czyli milion dzwonków (Calibrachoa)

Komarzyca, plektrantus (Plectranthus)

Lobelia przylądkowa (Lobeliaerinus)

Nasturcja (Tropaeolum)

Niecierpek nowogwinejski (Impatienshawkeri)

Pelargonia bluszczolistna (Pelargoniumhederifolium)

Sanwitalia rozesłana, polegnatka (Sanvitaliaprocumbens)

Scewola, Scevola (Scaevola)

Surfinia petunia kaskadowa (Petuniahybrida)

Tunbergia oskrzydlona (Thunbergiaalata)

Werbena zwisająca (WerbenaHybridaPendula)

Rośliny o ozdobnych liściach

Rośliny o ozdobnych liściach idealne do posadzenia w donicach wiszących to: