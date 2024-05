Tunbergia oskrzydlona – co to za roślina?

Tunbergia oskrzydlona (Thunbergia alata) to roślina pnąca, która może być niezwykłą ozdobą naszego ogrodu. To roślina idealna na zaciszne balkony oraz tarasy. Można ją sadzić także w ogrodzie, wysiewając bezpośrednio do gruntu.

Tunbergia jest gatunkiem pnącza z rodziny akantowatych (Acanthaceae). Naturalnie tunbergia porasta obszary południowej oraz południowo-wschodniej Afryki. O ile jej forma uprawowa w Polsce jest jednoroczna, o tyle naturalnie rosnące tunbergie to byliny czyli rośliny wieloletnie. Jej dość trudna nazwa wywodzi się od nazwiska szwedzkiego botanika Carla Petera Thunberga nazywanego ”ojcem południowoafrykańskiej botaniki" lub ”japońskim Linneuszem”.

Jak wygląda tunbergia oskrzydlona? Pnącze thunbergii w warunkach naturalnych dorasta do 3 metrów długości, zaś w klimacie środkowoeuropejskim osiąga około 1,5 metra. Pędy tej rośliny są wiotkie i owijają się wokół podpór. Liście tunbergii mające do 7 cm długości, są ułożone naprzeciwlegle. Jej kwiaty są zazwyczaj drobne, choć często grupują się w kwiatostany: gęste grona lub baldachy. Korona kwiatowa tworzy rozciętą rurkę, która od zewnątrz ma barwę pomarańczową, zaś jej środek jest bardzo ciemny – wygląda to jakby kwiat miał czarne, aksamitne oczko. Jej kwiaty mogą mieć również inne kolory, takie jak: biały, kremowy, żółty, różowy, niebieski, czerwony lub fioletowy – wszystko zależy od odmiany tej rośliny. I tak przykładowo:

odmiana tunbergii Superstar Orange ma duże, pomarańczowe kwiaty,

ma duże, pomarańczowe kwiaty, odmiana Sussie White ma kwiaty białe,

ma kwiaty białe, odmiana Gregora ma kwiaty ciemnopomarańczowe bez czarnego oczka

ma kwiaty ciemnopomarańczowe bez czarnego oczka odmiana Beauty Spots występują kwiaty: białe, kremowe lub żółte, zaś

występują kwiaty: białe, kremowe lub żółte, zaś w odmianie Arizona Dark Red kwiaty przybierają kolor od brzoskwiniowego do ciemnej czerwieni.

Tunbergiakwitnie od czerwca do października. Roślina ta w każdej odmianie ma swój niezwykły urok i może być ozdobą naszego ogrodu, altany, tarasu czy balkonu.

Pielęgnacja tunbergii oskrzydlonej krok po kroku – jak dbać o tunbergię?

Pielęgnacja tunbergiioskrzydlonej jest stosunkowo prosta, co sprawia, że jest idealna dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z roślinami doniczkowymi. Oto kilka podstawowych wskazówek dotyczących pielęgnacji tej uroczej rośliny.

Podłoże dla tunbergii

Tunbergiaoskrzydlona najlepiej rośnie w lekkim, dobrze przepuszczalnym podłożu, które zapewni odpowiednią drenaż. Możesz użyć gotowego podłoża do roślin pnących lub przygotować mieszankę z torfu, ziemi ogrodowej i piasku. Tubnbergia najbardziej lubi glebę o odczynie pH od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.

Stanowisko idealne dla tunbergii

Tunbergia oskrzydlona najlepiej rośnie w miejscach o jasnym, rozproszonym świetle. Warto zatem wybrać dla niej stanowisko słoneczne lub półcieniste, osłonięte przed silnym wiatrem. Przy czym unikajmy wystawiania ją na bezpośrednie, intensywne słońce, gdyż zbyt mocne światło może spalić jej delikatne liście i kwiaty. Co do temperatury, roślina ta lubi ciepłe stanowisko, ale dobrze toleruje również umiarkowane temperatury.

Podlewanie i nawożenie

Regularne podlewanie jest kluczowe dla zdrowego wzrostu tunbergiioskrzydlonej. Podlewanie powinno być umiarkowane, aby uniknąć przelania lub przesuszenia podłoża. Dlatego warto sprawdzać wilgotność podłoża palcem lub za pomocą wskaźnika wilgotności, i podlewać roślinę, gdy górna warstwa podłoża jest sucha. Pamiętajmy, że tunbergia jest wrażliwa na niedobór wody, dlatego też najlepiej by podłoże było stale lekko wilgotne. Dlatego unikajmy jego nadmiernego przesuszenia, ale także nie doprowadzajmy do przelania. Warto zadbać także o nawożenie thunbergii, zasilając ją nawozami w płynie: wieloskładnikowymi lub do roślin kwitnących. Nawożenie wykonujemy zgodnie z zaleceniami producenta, zwykle co 2-4 tygodnie w okresie wzrostu.

Przycinanie tunbergii

Aby zachować estetykę i kontrolować wzrost rośliny, warto regularnie przycinać i formować tunbergię oskrzydloną. Usuwamy stare, obumierające liście i gałązki, aby zachować zdrowie rośliny i pobudzić ją do nowego wzrostu.

Podpora dla pnączy thunbergii

Ponieważ tunbergiaoskrzydlona jest rośliną pnącą, warto zapewnić jej odpowiednie wsparcie w postaci podpórki, trejaża czy rusztowania. Pozwoli to roślinie swobodnie się rozwijać i uniknie zaplątania się jej pnączy. Oczywiście możemy nie skorzystać z podpór – wówczas tunbergia będzie rośliną zwisającą idealną do doniczek wiszących lub też jako roślina okrywowa.