Pomidory malinowe mają słodki miąższ, cienką skórkę i idealnie sprawdzają się jako baza do zdrowych, warzywnych dań. Bardzo często są jednak droższe od tradycyjnych odmian, dlatego spróbuj swoich sił jako ogrodnik i zacznij uprawiać np. maliniaki, bawole serca czy odmianę warszawską na grządkach przy domu albo w tunelu pod folią. Sprawdź, o czym musisz pamiętać!

Jak i kiedy sadzić pomidory malinowe?

Krzaczki pomidorów malinowych możesz zacząć uprawiać z gotowych sadzonek lub z nasion, które dostaniesz w sklepie ogrodniczym. Początek kwietnia to ostatni moment na wysiew, aby po ostatnich przymrozkach móc przenieść sadzonki do gruntu.

Nasiona umieść w niewielkich pojemnikach i przysyp je cienką warstwą ziemi. Uprawę warto codziennie zraszać wodą, aby wschody były okazałe. Siewki muszą też mieć najlepiej 6-godzinny dostęp do światła.

Pojemniki z pomidorami najlepiej trzymać w ciepłym pomieszczeniu i w stałej temperaturze. Dzięki temu już po tygodniu zauważysz pierwsze kiełki. Wraz z pojawieniem się na nich liści nadchodzi czas na pikowanie do osobnych doniczek, a następnym etapem jest przesadzenie roślin do gruntu. Wcześniej jednak musisz zahartować swoje sadzonki, wystawiając je na dwór na kilka godzin w ciągu dnia. Gotowe sadzonki wystarczy umieścić w dołeczkach. Roślinki powinny znaleźć się pod ziemią do wysokości pierwszych liści w rozstawie 50x60 cm.

Pomidory malinowe w domowym ogródku

Pomidory malinowe najlepiej sadzić w miejscach, które są dobrze nasłonecznione i osłonięte przed wiatrem. Te soczyste warzywa uwielbiają przepuszczalną, lekko wilgotną i próchniczną glebę. Koniecznie pamiętaj o podlewaniu uprawy, ale rób to z umiarem. Przesuszenie ziemi może sprawić, że liście pomidorów zaczną żółknąć. Z kolei jej nadmierna wilgotność potrafi sprzyjać rozwojowi chorób o podłożu grzybiczym.

Nawożenie pomidorów malinowych

Twoje sadzonki na pewno podziękują ci obfitymi plonami, gdy od czasu do czasu użyjesz nawozów ze wzmacniającym je potasem i fosforem. Dobrze sprawdzi się też naturalna gnojówka z pokrzywy.

Kiedy rośliny już urosną, mogą osiągnąć nawet kilka metrów, dlatego niezbędne będzie ich opalikowanie i podwiązywanie pędów. W uprawie kluczową rolę odgrywa też ogławianie, czyli skracanie owocujących pędów na wysokości drugiego lub trzeciego liścia. Taki zabieg pomoże twoim sadzonkom skupić wszystkie siły na wytworzeniu soczystych owoców.