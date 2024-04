Koty uwielbiają buszować w ogrodach, co dla wielu właścicieli może być utrapieniem. Niszczą rabatki, rozkopują ziemię, a co gorsza, mogą zostawiać po sobie odchody. Na szczęście istnieje kilka sposobów, aby zniechęcić koty do odwiedzania naszego terenu. Sprawdź, jak to zrobić!