Pokrzywa. Co to za roślina?

Pokrzywa to popularna roślina, która dobrze rośnie w naszym umiarkowanym klimacie. Możemy ją spotkać w ogrodach, lasach, w zaroślach czy na polanach. Roślina ta jest znana od wieków ze względu na swoje wyjątkowe właściwości zdrowotne. Jest bogata m.in.: w witaminy i minerały oraz inne cenne dla zdrowia związki chemiczne.

Pokrzywazwyczajna (Urtica dioica L.) to gatunek rośliny, który dziko rośnie w Europie, Azji, Afryce Północnej oraz Ameryce Północnej (w tym także na Grenlandii). Warunkami naturalnymi pokrzywy są m.in.: wilgotne lasy oraz zarośla. Jeżeli chodzi o jej wygląd, to pewnie większość z nas doskonale umie rozpoznać tę roślinę. Z reguły postrzegana jest jako chwast. Jednak to błąd, bowiem to niezwykle wartościowa roślina lecznicza. Najzdrowsza to taka, która jest zbierana w kwietniu oraz w maju. Warto wybrać taką, która rośnie z dala od ulic i innych źródeł zanieczyszczeń.

Pokrzywa jest niskim krzewem, który ma zazwyczaj do kilkudziesięciu centymetrów wysokości. Liście pokrzywy są dość szerokie i postrzępione. Zarówno liście, jak i łodygi tej rośliny są porośnięte włoskami, które zawierają substancje drażniące - stąd też po dotknięciu pokrzywy mamy poczucie "oparzenia skóry".

Jakie właściwości ma pokrzywa?

Pokrzywa zawiera wiele cennych substancji, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Zalicza się do nich takie związki organiczne i pierwiastki jak m.in.:

składniki mineralne (m.in.: krzem, magnez, wapń czy żelazo),

(m.in.: krzem, magnez, wapń czy żelazo), kwasy organiczne (np.: kwas masłowy, kawowy, mrówkowy, kumarowy, bursztynowy).

(np.: kwas masłowy, kawowy, mrówkowy, kumarowy, bursztynowy). witaminy z grupy B, witaminę A, C, E oraz K ,

, acetylocholina - to neurotransmiter odpowiedzialny za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Jej odpowiednie stężenie jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mięśni oraz procesów poznawczych.

- to neurotransmiter odpowiedzialny za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Jej odpowiednie stężenie jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mięśni oraz procesów poznawczych. alkaloidy - usprawniają pracę układu nerwowego. Mają działanie przeciwbólowe i antybakteryjne.

- usprawniają pracę układu nerwowego. Mają działanie przeciwbólowe i antybakteryjne. chlorofil - jest związkiem chemicznym obecnym w roślinach, odpowiedzialnym za proces fotosyntezy. Spożycie chlorofilu może mieć korzystny wpływ na zdrowie człowieka poprzez działanie antyoksydacyjne i oczyszczające organizm

- jest związkiem chemicznym obecnym w roślinach, odpowiedzialnym za proces fotosyntezy. Spożycie chlorofilu może mieć korzystny wpływ na zdrowie człowieka poprzez działanie antyoksydacyjne i oczyszczające organizm flawonoidy i inne polifenole . Flawonoidy należące do polifenoli to silne przeciwutleniacze. Neutralizują one wolne rodniki w organizmie, opóźniają procesy starzenia, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych oraz przeciwdziałają nowotworom.

. Flawonoidy należące do polifenoli to silne przeciwutleniacze. Neutralizują one wolne rodniki w organizmie, opóźniają procesy starzenia, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych oraz przeciwdziałają nowotworom. Serotonina - to neuroprzekaźnik. Jego odpowiednie stężenie jest istotne dla utrzymania równowagi emocjonalnej oraz dobrego samopoczucia.

- to neuroprzekaźnik. Jego odpowiednie stężenie jest istotne dla utrzymania równowagi emocjonalnej oraz dobrego samopoczucia. Terpeny - to grupa związków organicznych występujących w olejkach eterycznych roślin. Ich działanie może być różnorodne, w tym przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe oraz przeciwwirusowe, w zależności od rodzaju terpenów i ich stężenia.

Dlaczego warto pić napar z pokrzywy?

Picie naparuzpokrzywy może przynieść wiele korzyści dla zdrowia. Pokrzywa bowiem wykazuje następujące działanie na nasz organizm:

Poprawa ogólnego stanu zdrowia: Regularne spożywanie pokrzywy może pomóc w wzmocnieniu odporności, poprawie stanu naszej skóry i włosów oraz zapewnieniu organizmowi niezbędnych składników odżywczych i mineralnych. Witaminy i sole mineralne zawarte w pokrzywie są składnikami hormonów i enzymów, które biorą udział w przemianie materii.

Regularne spożywanie może pomóc w wzmocnieniu odporności, poprawie stanu naszej skóry i włosów oraz zapewnieniu organizmowi niezbędnych składników odżywczych i mineralnych. Witaminy i sole mineralne zawarte w są składnikami hormonów i enzymów, które biorą udział w przemianie materii. Detoksykacja organizmu: Napar z pokrzywy działa oczyszczająco na organizm, wspomagając usuwanie toksyn i zbędnych substancji. Pobudzając pracę wątroby czy nerek wspomaga detoksykację.

działa oczyszczająco na organizm, wspomagając usuwanie toksyn i zbędnych substancji. Pobudzając pracę wątroby czy nerek wspomaga detoksykację. Wsparcie pracy układu moczowego: Pokrzywa działa moczopędnie a do tego zwiększa usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii i mocznika wraz z moczem. Jest korzystne dla osób borykających się z problemami układu moczowego, takimi jak łagodne infekcje, stany zapalne czy kamienie nerkowe.

działa moczopędnie a do tego zwiększa usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii i mocznika wraz z moczem. Jest korzystne dla osób borykających się z problemami układu moczowego, takimi jak łagodne infekcje, stany zapalne czy kamienie nerkowe. Regulacja poziomu cukru: Dla osób z cukrzycą typu 2 picie naparu z pokrzywy może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi. Bowiem pokrzywa pobudza czynności wydzielnicze trzustki, co skutkuje nieznacznym obniżeniem poziomu cukru we krwi.

Dla osób z cukrzycą typu 2 picie naparu z może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi. Bowiem pobudza czynności wydzielnicze trzustki, co skutkuje nieznacznym obniżeniem poziomu cukru we krwi. Działanie przeciwłupieżowe i przeciwłojotokowe: Wyciąg z pokrzywy ma korzystny wpływ na gruczoły łojowe oraz na mieszki włosowe.

ma korzystny wpływ na gruczoły łojowe oraz na mieszki włosowe. Działanie przeciwkrwotoczne:Odwar zliścipokrzywy zawiera witaminę K oraz garbniki. Dzięki temu zapobiega on drobnym krwawieniom z przewodu pokarmowego. Poza tym pokrzywa podnosi również liczbę erytrocytów (czyli krwinek czerwonych) we krwi oraz ilość hemoglobiny. Działa w tym przypadku podobnie jak związki żelaza. Dlatego też z powodzeniem możemy ją stosować w przypadku osób osłabionych, przemęczonych a także tych chorujących na anemię.

Przygotowanie naparu z pokrzywy

Najczęściej mamy do wyboru pokrzywę w następujących postaciach. Są to: wysuszonezielepokrzywy do zaparzenia, gotowy sok zpokrzywy oraz wyciągzpokrzywy. Warto stosować 15 ml soku z pokrzywy 2-3 razy dziennie lub też pić 2-3 razy w ciągu dnia naparzzielapokrzywy. Podobne działanie do pokrzywyzwyczajnej wykazuje także pokrzyważegawka (Urtica urens L.)

Przygotowanie naparu z pokrzywy. Aby przygotować herbatkęzpokrzywy, bierzemy jedną łyżkę suszonych, rozdrobnionych liści tej rośliny do szklanki i zalewamy około 250 mililitrami wrzątku? Całość pozostawiamy pod przykryciem na około 10 minut, po czym odcedzamy liście od naparu.