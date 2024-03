Hodowla paproci w domu nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Oprócz swojej funkcji ozdobnej roślina ta absorbuje zanieczyszczenia oraz redukuje formaldehyd. Dodatkowo podnosi wilgotność powietrza i może je jonizować, co jest szczególnie przydatne w utrzymaniu równowagi środowiskowej, zwłaszcza w pomieszczeniach z dużą ilością sprzętów elektronicznych.

Najlepsze miejsce dla paproci

Paprocie preferują miejsca o umiarkowanym nasłonecznieniu, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych. Doskonale rosną w pomieszczeniach, w których okna są skierowane na północ, gdzie ilość światła jest ograniczona. Niewiele roślin ozdobnych jest w stanie prosperować w warunkach o tak niskiej intensywności światła.

Paprocie potrzebują również wysokiej wilgotności powietrza, dlatego zaleca się regularne zraszanie lub umieszczenie w pobliżu specjalnych nawilżaczy. Sucha atmosfera, na przykład nad kaloryferem, jest dla nich szkodliwa.

Te rośliny dobrze czują się w temperaturze pokojowej. Optymalna temperatura latem wynosi 22-25 stopni Celsjusza, natomiast zimą: 15-18 stopni Celsjusza.

Czym i jak często podlewać paprotkę?

Częstotliwość podlewania paproci jest zależna nie tylko od pory roku, ale także od rodzaju rośliny. W lecie konieczne jest nawadnianie jej co najmniej 2-3 razy w ciągu tygodnia, podczas gdy w okresie jesienno-zimowym wystarczy raz w tygodniu.

Dodatkowo, aby zapewnić odpowiednie warunki pielęgnacyjne paproci w domu, należy regularnie zraszać roślinę, ponieważ paprocie rosną w klimacie tropikalnym i wymagają wysokiej wilgotności. Ważne jest również monitorowanie wilgotności gleby przed każdym podlaniem, aby uniknąć zalania.

Paprotkę powinno się podlewać wodą o temperaturze pokojowej. Należy równomiernie rozprowadzić wodę po całej powierzchni ziemi. Można podlewać roślinę bezpośrednio do doniczki, jednak korzystniejsze jest umieszczenie pojemnika z ziemią w naczyniu z wodą, aby ziemia mogła wchłonąć potrzebną ilość wilgoci.

Czym i jak często nawozić paprotki?

W dbałości o paproć ważne jest również stosowanie odpowiednich nawozów. Najlepszym wyborem są nawozy mineralne, które są dostępne w sklepach ogrodniczych w postaci skoncentrowanych preparatów przeznaczonych do różnych odmian paproci. Alternatywnie można użyć nawozu uniwersalnego lub nawozu przeznaczonego dla roślin ozdobnych liściastych, jednak w takim przypadku należy go znacznie rozcieńczyć.

Nawożenie jest kluczowe podczas okresów intensywnego wzrostu rośliny, czyli wiosną i latem. W tym czasie zaleca się dokarmianie paproci raz w tygodniu. Natomiast od lipca do października, kiedy paproć przygotowuje się do okresu spoczynku, należy ograniczyć nawożenie raz na 2-3 tygodnie. W okresie spoczynku, czyli od października do lutego, należy całkowicie zaniechać nawożenia.