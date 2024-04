Hortensja to piękny krzew ogrodowy. Jest on ceniony ze względu na swoje walory estetyczne – zwłaszcza kwiaty zebrane w pokaźne kwiatostany. Jak każda roślina ogrodowa, krzewy te wymagają odpowiedniej pielęgnacji – m.in.: właściwego przycinania. W jaki sposób przycinać hortensje, by pięknie kwitły?