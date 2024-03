Problem z osadem kamiennym w domu

Kamień i nieestetyczne zacieki potrafią być prawdziwą zmorą dla osób, którym zależy na utrzymaniu ładnego wyglądu domu lub mieszkania. Osad kamienny nie tylko szpeci, ale także źle wpływa na działanie różnych domowych urządzeń. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do ich trwałego zniszczenia. Poza tym osad obecny w czajniku i wodzie pitnej niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Dlatego też ważne jest, by go usunąć.

Armatura w kuchni czy łazience ma stały kontakt z twardą wodą. Podobnie jest w przypadku sprzętu takiego jak np.: pralka czy zmywarka. Postawmy przy tym na regularne czyszczenie z kamienia. Bowiem świeży osad najłatwiej usunąć. Silnego, starszego nalotu ciężej się pozbyć. Może on także trwale uszkodzić powierzchnię armatury, na której się znajduje.

Aby rozwiązać problemkamienia, możemy skorzystać z gotowych środków chemicznych takich jak odkamieniacze. Możemy także sięgnąć po domowe sprawdzone sposoby. Zazwyczaj składniki do nich mamy już w naszej kuchni.

Jak pozbyć się kamienia w łazience? Ocet

W walce z kamieniem pomogą nam proste, aczkolwiek skuteczne rozwiązania. Przestawiamy 3 preparaty zawierające kwasy, które naruszają strukturę nagromadzonego kamienia i skutecznie go usuwają.

Ocet to skuteczny odkamieniacz. Doskonale radzi sobie nawet z trudnym osadem. Stosując go na armaturę łazienkową, przygotujmy roztwór octu i wody w proporcji 2:1 – czyli np.: mieszając szklankę octu z połową szklanki wody. W tak przygotowanej mieszance namaczamy ściereczkę, a następnie nanosimy przy jej pomocy roztwór octu na zabrudzone miejsca. Zostawiamy na kilkanaście minut. Warto jednak nie wydłużać zbytnio tego czasu, aby nie doprowadzić do uszkodzenia armatury.

Możemy także lekko podgrzać ocet z wodą. W wyższej temperaturze środek ten ma silniejsze właściwości czyszczące – takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku armatury z dużą ilością osadu kamiennego.

Kwasek cytrynowy do walki z kamieniem w łazience

Kwasek cytrynowy to skuteczny i uniwersalny środek czyszczący. Możemy z jego pomocą usunąć kamień ze sprzętów AGD oraz armatury. Aby usunąć kamień z armatury łazienkowej, przygotowujemy roztwór kwasku cytrynowego z wodą. Zaleca się wsypać 1-2 łyżeczki kwasku na 200 ml wody.

Popularny napój kontra osad z kamienia

Chodzi o Coca-Colę. Ten znany od dawna, popularny napój znakomicie sprawdza się w przypadku mycia urządzeń sanitarnych. Wlewamy szklankę coli do czajnika, dodajemy trochę wody i całość podgrzewamy. Miksturą polewamy miejsca, które chcemy wyczyścić.

Możemy również coca-colą prosto z butelki polać zacieki z kamienia w toalecie i zostawić na około godzinę. Po tym czasie czyścimy muszlę klozetową szczotką i spłukujemy wszystko wodą. Napój bez problemu rozpuści osad i rdzę. A to wszystko dzięki zawartemu w nim kwasowi fosforowemu.