Mycie okien przed świętami

Mycie okien to dla wielu z nas mało lubiana czynność, którą często podejmujemy tylko przed ważnymi okazjami, takimi jak święta. Choć nie jest to najprzyjemniejsze zadanie, to trzeba je wykonać. Bowiem czyste okna są istotnym elementem naszego domu lub mieszkania. Niestety często pojawiają się na nich uporczywe smugi zaś ramy plastikowych okien żółkną.

Na rynku dostępne są liczne produkty, które ułatwiają proces myciaokien, zapewniając im blask i czystość, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z oknami drewnianymi czy plastikowymi. Możemy korzystać zarówno z gotowych preparatów, jak i odpowiednich narzędzi, które ułatwią nam to zadanie. Istnieją także skuteczne domowe sposoby, które mogą być równie pomocne.

Nalotem na oknach plastikowych. Jak się go pozbyć?

Plastikowe okna są popularnym wyborem ze względu na ich ekonomiczność i łatwość konserwacji. Jednak pod wpływem dymu, kurzu czy deszczu, ramy mogą ulec zabrudzeniu i stracić swoją pierwotną biel. Problem żółknących ramokiennych, który szczególnie dotyka użytkowników białych, plastikowych okien, również można rozwiązać. Istnieje sprawdzony sposób, jak oczyścić pożółkłe ramy okienne.

Domowe sposoby na czyszczenie ram okiennych

Jak pozbyć się nalotu na ramach okiennych? Aby wyczyścić plastikowe ramyokienne, mamy do dyspozycji naturalne domowe sposoby. Zanim jednak je zastosujemy, najpierw przetrzyjmy ramy ciepłą wodą z dodatkiem detergentu.

Aby wybielić pożółkłe ramy, warto przygotować specjalny płyn czyszczący z wody, cytryny i octu. Do butelki z atomizerem wlewamy 1 szklankę letniej wody, 2 łyżki octu. Dodajemy do tego 2 łyżeczki soku z cytryny i łyżeczkę płynu do naczyń. Całość mieszamy. Tak przygotowany spray działa jak naturalny wybielacz to ram okiennych, jednak ich nie niszczy.

Na pożółkłe ramyokienne możemy zastosować również sodę oczyszczoną. W tym przypadku do pół litra ciepłej wody wsypujemy 6 Łyżek sody. Całość dokładnie mieszamy. Tak sporządzona mieszanka poradzi sobie zarówno z zabrudzeniami, jak i wybieli pożółkłe ramy.