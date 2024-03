Mycie okien

Mycie okien to bardzo pracochłonna czynność, którą wiele osób wykonuje wyłącznie przed świętami. Pewnie dla większości z nas nie jest to przyjemny obowiązek, jednak czyste okna są ważnym elementem naszego domu lub mieszkania.

Obecnie na rynku mamy wiele produktów, które ułatwią nam mycie okien i sprawią, że - bez względu na to, czy są to okna drewniane czy plastikowe – będą one czyste, zaś szyby będą ładnie lśnić. Możemy skorzystać z gotowych preparatów, a nawet odpowiednich urządzeń. Jeśli jednak mamy dość "chemii", to z ratunkiem przychodzą nam domowe sposoby na mycie okien.

Proste sposoby na czyste okna. Woda i płyn do naczyń

Niewielką ilość płynu do naczyń dolewamy do wody. Jest to idealne roztwór, który świetnie sprawdza się w myciu okien - zarówno szyb jak i ram okiennych. Po przemyciu okien tak sporządzonym roztworem, całość przecieramy wilgotną szmatką. Na koniec do czyszczenia możemy użyć ściereczki z materiału – np.: z mikrofibry - która nie pozostawi żadnych smug, a okna będą lśnić.

Jak ułatwić sobie mycie okien? Woda i ocet

Mieszamy wodę z octem w proporcji 9 do 1 – czyli na np.: na 9 łyżek wody przypada 1 łyżka octu. Tak przyrządzoną miksturę możemy przelać do spryskiwacza i spryskać nią szyby, a następnie wytrzeć do czysta przy użyciu np.: papierowych ręczników. Zamiast octu możemy również wykorzystać denaturat, który to zapobiega zamarzaniu wody. Jest on zatem idealny, gdy myjemy okna w mroźny dzień.

Woda i gliceryna do mycia okien

Do wody możemy dodać kilka kropel gliceryny. Dzięki temu okna nabędą lekkiego połysku, zaś sam proces ich mycia będzie znacznie łatwiejszy. Gliceryna zmniejsza także ryzyko wystąpienia nieestetycznych zacieków np.: podczas deszczowej pogody. Jednak tutaj musimy uważać na proporcje – dodawajmy wyłącznie kilka kropli. Bowiem dodanie zbyt dużej ilości gliceryny może spowodować, że na oknach pojawi się więcej kurzu i brudu, a w niektórych przypadkach mogą powstać nieładne przebarwienia. Gliceryną możemy przetrzeć uszczelki po umyciu okien. Ma ona bowiem działanie nawilżające i sprawi, że uszczelki dłużej będą w dobrej kondycji.

Woda i sok z cytryny

Do 3 litrów wody wystarczą 4 łyżki soku z cytryny. Tak przyrządzony płyn nanosimy na szyby i następnie czyścimy papierowym ręcznikiem lub szmatką.

Czyszczenie okien bez smug. Ocet i soda oczyszczona

Roztwór przygotowany z sody oczyszczonej i octu w proporcji 1:1 to skuteczny środek czyszczący. Pozwala on na usunięcie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń i nie powoduje smug. Jednak na ten preparat trzeba uważać. Bowiem pozostawienie go na oknie na dłuższy czas może być szkodliwe. Tak sporządzona mikstura powinna nam służyć wyłącznie do usuwania trudnych zabrudzeń, a po każdym użyciu powinniśmy dokładnie przemyć okna czystą wodą, aby po tych preparatach nie został ślad.