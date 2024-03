Ściółkowanie. Dlaczego warto? Korzyści dla ogrodu

Ściółkowanie to zabieg ogrodniczy, który polega na przykrywaniu gleby odpowiednimi materiałami, takimi jak na przykład kora, trociny, słoma czy drobne kamyki. Zabieg ten ma na celu zmniejszenie parowania wody z podłoża, zapobieganie erozji gleby wodnej i wietrznej oraz nadmiernemu nagrzewaniu podłoża czy też poprawę sprawności roli. Zapobiega także rozwojowi chwastów. Prawidłowo wykonane ściółkowanie pozwala w znacznym stopniu kontrolować warunki panujące w glebie takie jak warunki cieplne czy wilgotnościowe. Jeżeli ściółka jest dobrana właściwie, wówczas pozytywnie wpływa to na rośliny – na ich wzrost, wygląd, a – w przypadku roślin uprawnych – także na ilość plonów.

Ściółka ma również właściwości izolacyjne dzięki temu wahania temperatury w wierzchniej warstwie gleby są znacznie mniejsze. Ściółka bowiem zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu gleby zimą oraz nadmiernemu przegrzaniu jej latem, co jest bardzo korzystnym zjawiskiem. W przypadku roślin wydających owoce, takie jak na przykład truskawki, ściółka zapobiega zabrudzeniom owoców, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

Ponadto organiczne ściółki użyźniają glebę, ponieważ wzbogacają ją w materię organiczną. Podsumowując, dzięki ściółkowaniu rośliny mają lepsze warunki do rozwoju i wzrostu. Podczas gdy odkryte podłoże jest narażone na działanie różnych czynników atmosferycznych (co powoduje wiele procesów erozyjnych, które niszczą strukturę gleby) to w przypadku podłoża okrytego ściółką, wiele z negatywnych wpływów tych procesów jest mocno ograniczona.

Rodzaje kory do ściółkowania

Do ściółkowania można użyć trzech rodzajów materiału – materiału: nieorganicznego, organicznego lub mineralnego. Glebę możemy przykryć np.: skoszoną trawą, słomą, liśćmi, trocinami, kompostem, zrębkami drzewnymi, igliwiem i szyszkami, żwirem, grysem, łupkiem czy agrowłókniną, agrotkaniną i folią.

Bardzo dobrym materiałem na ściółkę jest kora z drzew. Mamy tutaj do wyboru różne opcje. Najbardziej popularną i najczęściej wykorzystywaną w ogrodach jest kora pochodząca z drzew iglastych, na przykład kora sosnowa lub kora świerkowa. Ma ona nie tylko duże walory dekoracyjne, ale także wzbogaca glebę, bowiem zawiera różne związki mineralne, takie jak np.: potas, magnez czy fosfor.

Możemy stosować korę sosnową świeżą lub też korę przekompostowaną. Ten rodzaj kory jest zwykle dostępny w postaci mielonej. Możemy wybrać korę grubo mieloną, średnią mieloną lub też drobno mieloną. Warto pamiętać, że kora z drzew iglastych (świerk, sosna) zazwyczaj ma kwaśny odczyn i w taki sposób będzie wpływać na pH gleby. Inną opcją jest kora drzew liściastych np.: kora bukowa, która ma odczyn zasadowy. Dlatego też możemy wysypać nią obszary wokół roślin, które preferują gleby obojętne lub zasadowe.

Technika ściółkowania korą krok po kroku

Ściółkowaniegleby w ogrodzie najlepiej wykonać wczesną wiosną, kiedy podłoże rozmarzenie. Jest to czas, kiedy w glebie znajduje się jeszcze sporo wilgoci, natomiast chwasty nie zdążyły jeszcze wyrosnąć. Ściółkę najlepiej rozłożyć na wilgotną glebę. To sprawi, że podłoże dużej będzie tam wilgoć utrzymywać. Warstwa ściółki powinna mieć grubość od kilku do kilkunastu centymetrów.

Cieńszą warstwę ściółki kładziemy pod warzywa i rośliny ozdobne, zaś grubszą warstwę kładziemy pomiędzy większymi krzewami oraz drzewami. Ściółkę rozsypujemy równomiernie na całej powierzchni podłoża. Przy czym pamiętajmy, aby nie dotykała ona bezpośrednio roślin, w tym ich łodyg i pni.

W przypadku ściółkinaturalnej, czyli organicznej, należy ją systematycznie uzupełniać. Jeżeli wykonujemy ściółkowanie w późniejszym terminie, to przed rozłożeniem ściółki pamiętajmy o usunięciu chwastów i spulchniania gleby.

Wady ściółkowania

Ściółkowanie mimo wielu zalet ma również wady. Zalicza się do nich m.in.: koszty ściółkowania, które są dość wysokie. Ponadto niektóre rodzaje ściółek, zwłaszcza ściółki organiczne, trzeba systematycznie uzupełniać. A jeśli są to lżejsze ściółki to będą ulegać one nie tylko rozkładowi, ale także np.: wywiewaniu przez wiatr.

Zdarzyć może się również tak, że materiał użyty do ściółkowania będzie pochodził z chorych drzew. A to może spowodować przyniesienie do naszego ogrodu nieproszonych gości w postaci chorobotwórczych grzybów czy różnych drobnoustrojów, i wystąpienie chorób roślin w ogrodzie.