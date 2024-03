Rododendron - inaczej różanecznik lub azalia

Rododendron (Rhododendron L.) to rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych, obejmujący ponad tysiąc gatunków. Rododendron to jeden z najchętniej uprawianych rodzajów krzewów ozdobnych w naszym kraju. Znany jest przede wszystkim ze swoich efektownych i barwnych kwiatów zebranych w kwiatostany. W jednym kwiatostanie może być nawet 35 kwiatów.

W naturalnych warunkach rododendrony rosną w Azji – to tam znajdziemy najwięcej gatunków tych roślin. Spotkamy je także w Europie i obu Amerykach. Istnieją także liczne odmiany oraz hybrydy uprawne tych krzewów. W swoim naturalnym środowisku rododendrony rosną przede wszystkim na terenach górskich. Preferują gleby próchniczne o odczynie pH kwasowym – najlepiej w zakresie 4,0-5,0. Mogą rosnąć także na torfowiskach, a także skałach i glebach wapiennych, na wrzosowiskach czy w lasach. Lubią stanowiska lekko wilgotne, zaciszne i osłonięte (zarówno przed silnym wiatrem, mrozem jak również przed dużym słońcem).

Rododendrony to grupa roślin, do której zalicza się różaneczniki i azalie. Mianem rododendronów lub różaneczników zwyczajowo określa się te gatunki i odmiany, których liście są skórzaste i zimozielone. Natomiast mianem azalii określamy te o liściach miękkich, lekko owłosionych, zrzucanych na zimę lub też półzimotrwałych. Jednak chociaż azalie i różaneczniki należą do tego samego rodzaju Rhododendron, to jednak w praktyce ogrodniczej od dawna używa się wcześniej wspomnianych nazw tradycyjnych.

Przyczyny zwijania liści u rododendrona

Jak podaje portal Murator.pl, odpowiednie podłoże dla rododendrona minimalizuje ryzyko zwijania się liści. Najlepsza jest kwaśna ziemia torfowa, która nie jest ani zbyt ciężka i podmokła, ani zbyt lekka. Kwaśny odczyn podłoża jest konieczny do tego, aby rododendron mógł dobrze przyswajać składniki pokarmowe.

Wiele z rododendronów to rośliny zimozielone lub półzimotrwałe. Często jest tak, że to właśnie po zimie liście rododendronach się zwijają w rurki. Ponieważ liście niektórych gatunków tych krzewów również zimą pozostają na roślinie, krzewy te nie tylko pobierają wodę z gleby przez cały rok, ale również zachodzi przez liście całoroczna transpiracja, czyli parowanie wody. Jednak gdy podłoże jest zamarznięte, wówczas roślina ma utrudniony dostęp do wody. Z tego też powodu zwija ona liście, co jest jej reakcją obronną. Sprawia bowiem, że zmniejsza się parowanie wody z liści i dzięki temu roślina może więcej jej zatrzymać.

Problemem może być również zbyt lekka, za szybko wysuszająca się gleba. Również to może być powodem, że rododendronowi będzie brakować wody.

Zwinięte liście rododendrona. Jak sobie z tym poradzić?

Aby liście rododendronów się nie zwijały, starajmy się zapewnić dobrą wilgotność podłoża, również w okresie zimowym. Możemy tutaj wykorzystać ściółkę, której kilkucentymetrową warstwę usypujemy w pobliżu pnia rododendronów. Najlepiej aby były to fragmenty roślin iglastych, które mają odczyn kwasowy. Mogą to być trociny, igliwie czy kora.

Pamiętajmy również o podlewaniu, nie tylko w okresie wzrostu i kwitnienia rododendronów, ale również zimą. Przy czym czynność tę możemy wykonać w słoneczne, bezmroźne dni, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej zera.

Dodatkowo możemy zastosować szczepionki mikoryzowe. Mikoryza jest bowiem korzystna dla roślin, ponieważ poprawia ich zdolność do przyswajania składników odżywczych z gleby, a także zwiększa ich odporność na sytuacje stresowe dla rośliny takie jak na przykład susza czy zanieczyszczenia gleby.