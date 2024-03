Czysta toaleta to podstawa zachowania higieny w łazience

Utrzymanie toalety w czystości jest istotne, aby zachować higienę w całej łazience. Toaleta jest bowiem miejscem, gdzie gromadzą się bakterie, a także osad. Dlatego też ważna jest jej regularna dezynfekcja i systematyczne czyszczenie.

Obecnie na rynku do wyboru mamy dużo środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia toalet. Jednak nie wszystkie z nich są w pełni bezpieczne dla naszego zdrowia. Jak zatem wyczyścić toaletę, aby była ona czysta i lśniąca, nie narażając naszego zdrowia? Wystarczy zastosować domowe sposoby. Takie rozwiązania na czyszczenie toalety mogą być bardzo skuteczne i są przyjazne dla środowiska.

Reklama

Domowe sposoby na czystą toaletę. Soda + sól

Jeżeli chcemy ograniczyć stosowanie gotowych środków czyszczących do toalet dostępnych w sklepach, możemy skorzystać z domowych receptur. Jedną z nich jest zastosowanie mieszanki sody oczyszczonej oraz soli kuchennej. Łączymy te składniki w proporcji 1:1, a następnie wsypujemy do toalety.

Pozostawiamy tą mieszankę na noc w zamkniętej muszli. To wystarczający czas, aby środek zadziałał. Natomiast ranem czyścimy toaletę mechanicznie, używając do tego szczotki toaletowej a następnie spłukujemy.

Czym wyczyścić toaletę? Soda + kwasek cytrynowy

Innym rozwiązaniem na wyczyszczenie i odkamienianiatoalety jest zmieszanie sody oczyszczonej lub proszkudopieczenia z kwaskiemcytrynowym i wodą. Możemy dodać również kilka kropli olejku zapachowego lub eterycznego. W tym celu mieszamy 1/3 szklanki sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia z połową szklanki kwasku cytrynowego. Następnie możemy dodać 10 kropli wybranego olejku eterycznego. Do tak przygotowanej mieszanki wlewamy niewielką ilość wody i dokładnie mieszamy. Zaleca się zmieszanie sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego i wody w proporcjach 3:2:1.

Reklama

Tak przygotowaną pastę nakładamy na mocno zabrudzone powierzchnie i pozostawiamy na 30 minut. Na koniec wykonujemy czyszczenie mechaniczne.

Czyszczenie toalety. Soda + ocet

Pamiętajmy również, że ważnym składnikiem dostępnym w naszej kuchni jest ocet. Możemy go również wykorzystać do czyszczenia toalety. Łączymy ocetzsodą oczyszczoną. Taka mieszanka to bardzo skuteczny środek na kamień i zacieki. Pomoże także poradzić sobie z bakteriami i innymi drobnoustrojami. W tym celu zmieszamy 2 łyżki sody oczyszczonej z 2 łyżkami octu, a następnie za pomocą małej szczotki lub gąbeczki nanosimy papkę na zabrudzenia.

Preparat zostawiamy na około 15 minut, po czym dokładnie spłukujemy ciepłą wodą.