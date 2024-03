Za każdym razem w nocy nie zamykasz drzwi do sypialni? Spróbuj to zmienić. Nie chodzi tylko o odizolowanie się od hałasu i zagwarantowanie sobie szybszego zasypiania w kompletnej ciszy. Niektórzy sądzą też, że o wiele więcej powietrza można zagwarantować sobie przy otwartym skrzydle drzwiowym. To jednak nie wszystko… Jest jeszcze jeden niezwykle ważny powód, który może cię przekonać do zmiany wieczornych przyzwyczajeń.

Reklama

Zamykanie drzwi na noc a bezpieczeństwo

Należysz do grupy osób, które nie zamykają drzwi do sypialni, kiedy kładą się spać? Lepiej zmień swoje nawyki. Być może przekona cię do tego fakt związany z bezpieczeństwem. W przypadku pożaru, który może wybuchnąć w nocy, zamknięte drzwi do sypialni mogą dać większą szansę na uratowanie siebie i rodziny z opresji.

Reklama

Ta teoria została potwierdzona licznymi testami, które przeprowadzono m.in. w ramach zagranicznej kampanii społecznej "Close before you doze". Jest ona efektem wieloletnich badań Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego FSRI.

Reklama

Skuteczność potwierdzona testami bezpieczeństwa

Okazuje się, że ogień rozprzestrzenia się znacznie wolniej w pomieszczeniach, które są zamknięte. Podobnie dzieje się z wysoką temperaturą i językami ognia, które nie przedzierają się tak szybko do pomieszczenia. Oprócz tego także szkodliwe substancje nie docierają w tak dużej ilości do wnętrza, co minimalizuje ryzyko zatrucia.

W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia liczy się każda sekunda, dlatego zrób wszystko, aby zabezpieczyć się przed najgorszym. Pamiętaj również, że zamykanie drzwi do sypialni może pomóc ci uratować się i wezwać pomoc, kiedy do domu wtargną złodzieje.