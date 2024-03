Kurz może negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Zawiera w swoim składzie różnego rodzaju alergeny, takie jak roztocza, pyłki roślin, grzyby i inne zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do objawów alergicznych. Zawiera też zanieczyszczenia, takie jak toksyczne substancje chemiczne, a nawet metale ciężkie i pyły zawieszone, co może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, a nawet chorób takich jak zapalenie oskrzeli czy astma. Kurz może też być środowiskiem życia dla pasożytów.

Reklama

Nic dziwnego, że przestrzenie, w których nie ma kurzu sprzyjają dobremu samopoczuciu i zdrowiu. Czysty, pozbawiony kurzu dom to lepsza jakość powietrza, zdrowsze drogi oddechowe, wyższa higiena i lepszy sen. Jak pozbyć się kurzu w mieszkaniu?

Zrezygnuj z nadmiaru bibelotów

Powiedz stop bibelotom. Ograniczenie liczby akcesoriów i ozdób pozwala znacząco pozbyć się kurzu z powietrza. Każda ramka, figurka czy ozdoba, która stoi na półce zbiera duże ilości kurzu. Nawet jeśli ścieramy kurz regularnie ciężko pozbyć się kurzu ze wszystkich zakamarków bibelotów. Dzięki zmniejszeniu liczby przedmiotów leżących na wierzchu, znacząco zmniejszamy ilość kurzu.

Reklama

Reklama

Często wietrz mieszkanie

Regularne wietrzenie do podstawa walki z kurzem. W dusznych, suchych pomieszczeniach roztocza mają dobre warunki do namnażania się. Dlatego tak ważne jest wietrzenie pomieszczeń zarówno wiosną, latem, jak i zimą. Zimą najlepiej postawić na krótkotrwałe wietrzenie, które będzie stanowiło "zastrzyk" powietrza. Warto też wietrzyć mieszkanie po nocy, przed snem i kilkukrotnie w ciągu dnia.

Zwróć uwagę na sposób, w jaki sprzątasz

W czasie ścierania kurzu zawsze zaczynaj od najwyższych półek i stopniowo schodź na niższe, by na samym końcu odkurzyć dywan i zmyć podłogę. Tym sposobem będziesz mieć pewność, że pozbyłeś/aś się znacznej ilości kurzu.

Podczas sprzątania nie zapominaj też o takich miejscach takich jak ramy obrazów, karnisze, futryny drzwi czy wierzch szaf, regałów i szafek kuchennych. Co jakiś czas warto też odsunąć meble od ścian. Za kanapą, pralką, lodówką, łóżkiem, komodą czy kuchenką często gromadzą się spore ilości kurzu.

Czyść kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne potrafią szybko pokrywać się kurzem. Tymczasem to właśnie one odpowiadają za właściwą cyrkulację powietrza w naszych mieszkaniach. Pamiętaj, by regularnie usuwać z nich kurz. Dobrze oczyszczone kratki wentylacyjne zapewniają też lepszy zapach w mieszkaniu.

Zainwestuj w zdejmowane pokrowce i kapy, które można wyprać

Kanapy, sofy i łóżka to meble, na których spędzamy bardzo dużo czasu. To sprawia, że rozwijają się w nich roztocza. Zdejmowane kapy, tapicerki i pokrowce, które możemy wyprać w pralce to dobry sposób na utrzymanie czystości.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Ważne jest również regularne pranie pościeli i odkurzanie, zainwestowanie w oczyszczacz powietrza, pozbycie się dywanów, firanek i zasłon, a także regularne szczotkowanie zwierząt domowych.