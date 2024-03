Świdośliwa: Co to za owoc?

Świdośliwa to krzew lub niewielkie drzewo z rodziny różowatych, który w ostatnich latach zyskuje ogromną popularność wśród działkowców i pojawia się w wielu ogrodach. Większość – z jej ponad 20 gatunków – występuje w Ameryce Północnej. Jednak dwa spotkać można w naturze także na południu Europy.

Najcenniejszą częścią tego krzewu są jego owoce – jadalne, słodkie i soczyste, które wyglądem przypominają borówkę amerykańską, zaś w smaku przez wiele osób uważane są za lepsze od niej. Niektórzy twierdzą, że świdośliwa smakuje jak mieszanka jagody z porzeczką albo borówką amerykańską. Z tego względu świdośliwa nazywana bywa następczynią borówki.

Świdośliwa, czyli następczyni borówki. Jak ją uprawiać?

Świdośliwa cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród działkowców, ponieważ jest łatwiejsza w uprawie od popularnej borówki amerykańskiej. Jest niedużym krzewem, który można uprawiać w niemal każdym ogrodzie. Jest on odporny na większość chorób. Najchętniej uprawianą odmianą jest świdośliwa olcholistna, która ceniona jest przede wszystkim za swoje duże i bardzo słodkie owoce. Dużą popularnością cieszy się również świdośliwa kanadyjska (larmacka).

Świdośliwa preferuje wilgotne, ale niezbyt mokre, podłoże. W czasie suszy i upałów należy pamiętać o jej regularnym, ale niezbyt intensywnym podlewaniu. Zbytnie jej przesuszenie może przyczynić się do mniejszych zbiorów owoców. Doskonale radzi sobie zarówno na stanowiskach słonecznych, jak i półcienistych. Jej niewątpliwą zaletą jest wysoka odporność na niskie temperatury. Za wadę można uznać natomiast owocowanie dopiero po 3 lub 4 latach od posadzenia.

Krzew ten zachwyca na przełomie kwietnia i maja, kiedy pojawia się na nim mnóstwo małych, białych kwiatów. Świdośliwa owocuje pod koniec sierpnia. Początkowo jej owoce są czerwone, aby z czasem ściemnieć i stać się niemal czarne oraz osiągnąć średnicę od 5 do 15 mm. Wówczas można już je zbierać i cieszyć się ich wyjątkowym smakiem i licznymi właściwościami prozdrowotnymi.

Kiedy sadzić świdośliwę? Jak ją pielęgnować?

Świdośliwa szybko i z dużą łatwością się ukorzenia. Sadzonki znajdujące się w chwili zakupu w donicach można sadzić w ogrodzie od wiosny do jesieni. Natomiast te z gołym korzeniem najlepiej sadzić jesienią.

W przypadku gleby ubogiej w składniki mineralne, wskazane jest stosowanie nawozów organicznych, np. kompostu. Krzew ten wymaga też regularnego przycinania, które rozpocząć należy już w czasie pierwszego roku uprawy (tzw. cięcie kształtujące). Najlepiej przeprowadzić je późnym latem. Natomiast od ok. 4. lub. 5 roku uprawy wczesną wiosną należy przeprowadzać tzw. przycinanie prześwietlające. Należy wówczas usunąć stare i zniszczone pędy.

Owoce świdośliwy i ich właściwości

Owoce świdośliwy można spożywać na surowo jako samodzielną przekąskę lub jako dodatek do jogurtów, płatków czy deserów. Można też wykorzystać je do przygotowania ciast czy robienia przetworów – soków, kompotów, dżemów – podobnie jak inne owoce takie jak borówki, maliny czy truskawki.

Świdośliwa w swoim składzie zawiera m.in. witaminy A, B i C oraz wapń, potas, żelazo i magnez. Ponadto wykazuje właściwości przeciwutleniające, a to dzięki zawartości antocyjanów – substancji z grupy flawonoidów. One też nadają jej charakterystyczną, ciemną barwę. Ponadto owoce tego krzewu przeciwdziałają stanom zapalnym i nowotworom. Pozytywnie wpływają na odporność oraz układ krążenia i serce.