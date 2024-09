Zalety prania w niższych temperaturach

Pranie w temperaturze 40 stopni Celsjusza przez wiele lat uważane było za optymalny wybór, i nadal ma wielu zwolenników. Jednak coraz więcej ekspertów, w tym hydraulicy, odradzają wybór takiej opcji w codziennym, zwykłym praniu. Okazuje się bowiem, że niższe temperatury prania przynoszą wiele korzyści. Nie tylko dla naszych ubrań, ale także dla portfela i środowiska.

Pranie w 30, czy nawet 20 stopniach, może skutecznie usuwać plamy, oszczędzać energię i chronić tkaniny. Jednocześnie dzięki nowoczesnymdetergentom, które działają równie dobrze w niższych temperaturach, możliwe jest zachowanie odpowiedniego poziomu higieny.

Choć programy prania w 40 stopniach wydają się standardem w większości domów, to jednak pranie w niższych temperaturach (takich jak 30 czy nawet 20 stopni) może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim to świetny sposób na oszczędność energii. Niższe temperatury oznaczają mniejsze zużycie prądu, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki. Ponadto nowoczesne pralki i środki piorące są projektowane tak, by działać efektywnie również w niższych temperaturach. To pozwala na uzyskanie czystego prania bez dodatkowych, zbędnych kosztów.

Pranie na zimno jest przyjazne dla tkanin

Czym jest pranienazimno? Jest to praniewykonane w niskiej temperaturze wody - czyli wynoszącej 20 lub 30 stopni Celsjusza. Oszczędność to duża zaleta takiego prania, ale nie jedyna. Bowiem pranie w niższych temperaturach jest znacznie bardziej delikatne i przyjaźniejsze dla ubrań. Jak podaje serwis Perwoll.pl, pranie na zimno pozwala aby ubrania zachowały niezmieniony kolor i kształt przez długi czas.

Taki rodzaj prania jest delikatny dla tkanin i tekstyliów. Dla porównania pranie w temperaturze 40 stopni lub też wyższej powoduje, że ubrania szybciej się zużywają, zaś ich kolory blakną. Wyższa temperatura może powodować także pękanie i łuszczenie się nadruków np.: na koszulkach, zaś sam materiał szybciejsięniszczy. Zbyt ciepłą woda wykorzystana do prania jest także przyczyną kurczenia się delikatnych materiałów, takich jak wełna czy jedwab. Piorąc w temperaturze do 30 stopni dbamy o nasze ubrania i możemy mieć pewność, że będą one dłużej wyglądać jak nowe.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, już od 1 grudnia 2013 roku wszystkie pralki automatyczne są wyposażone w program zimnego prania, w którym maksymalna temperatura wody wynosi 20 stopni Celsjusza. Natomiast w tych starszych jest już opcja prania w wodzie o temperaturze 30 stopni.

Jak skutecznie prać w niższych temperaturach – praktyczne wskazówki

Aby pranie w niższych temperaturach było skuteczne, warto stosować kilka prostych zasad. Przede wszystkim, kluczową rolę odgrywa odpowiedni detergent. Nowoczesne detergenty zawierają enzymy, które aktywnie usuwają plamy już w 20 i 30 stopniach Celsjusza. Dzięki temu nie trzeba się martwić o niedostateczną czystość prania. Warto również pamiętać o regularnej konserwacji pralki. Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie, raz w miesiącu należy uruchomić pusty cykl na najwyższej temperaturze (90 stopni), dodając specjalny detergent, ocet lub proszekdoprania. Dzięki temu pozbędziemy się zbędnego osadu z pralki, który mógłby brudzić rzeczy.

Warto też pamiętać o wyborze odpowiedniego programu dostosowanego do ilości rzeczy przygotowanych do wyprania. Przeładowana pralka nie działa efektywnie. Stosując się do wytycznych producenta, można osiągnąć czyste pranie w niskiej temperaturze, nie niszcząc przy tym ubrań ani samego urządzenia.

Pranie w zimnej wodzie a higiena: obalamy mity o praniu w niższych temperaturach

Jednym z najczęstszych mitów dotyczących prania w niższych temperaturach jest przekonanie, że nie usuwa ono skutecznie plam. Nic bardziej mylnego. Praniena zimno z powodzeniem możemy stosować do wszystkich rodzajów odzieży. Sprawdza się ono również w przypadku bielizny. Nie musimy się przy tym martwić o higienę. A to dlatego, że - po pierwsze - ubrania zmieniamy i pierzemy często. Z tego powodu do pralki trafia znacznie mniej zanieczyszczeń i bakterii, niż miało to miejsce w przeszłości. Zaś – po drugie – nowoczesne technologie stosowane w pralkach oraz wysokiej jakości środki piorące, bez problemu radzą sobie z wszelkimi zabrudzeniami i patogenami oraz nieprzyjemnym zapachem także w niskiej temperaturze. Pranie w zimnej wodzie jest idealnym rozwiązaniem również w sytuacji, gdy chcemy odświeżyć ubrania. Choć w przypadku pościeli czy ręczników zaleca się pranie w 40 czy 60 stopniach, to dla większości codziennych ubrań temperatura 30 stopni Celsjusza jest wystarczająca do tego, by zapewnić odpowiedni poziom czystości.