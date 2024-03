Rzeżucha - popularna na Wielkanoc

Wielkanoc to święta, które kojarzą nam się z wiosną. To czas radości i budzenia się do życia przyrody wokół nas. Towarzyszą nam w tym czasie kolorowe ozdoby, wśród których nie brakuje kwiatów i zieleni.

Popularną dekoracją wielkanocnego stołu jest od lat rzeżucha. Jest ona niezwykle prosta w uprawie. Nic więc dziwnego, że zadania tego chętnie podejmują się nawet dzieci. Aby posiać rzeżuchę nie potrzebujemy nawet ziemi. Jej nasiona wystarczy rozsypać na wacie lub ligninie, spryskiwać wodą i po kilku dniach można już cieszyć się smacznymi i zdrowymi zbiorami. Jeśli jednak znudziła się nam już rzeżucha, warto wiedzieć, że bez problemu znajdziemy ciekawe alternatywy dla niej.

Owies na wielkanocnym stole

Do wielkanocnych dekoracji stołu możemy z powodzeniem wykorzystać owies. Przed przystąpieniem do siania, warto jego nasiona namoczyć na całą noc. Dzięki temu szybciej wykiełkują. Można wysiewać je – podobnie jak rzeżuchę – na zwilżonej wacie lub ligninie, a nawet na mokrym papierze. Owies wyrośnie również w doniczce wypełnionej ziemią zmieszaną z piaskiem.

W trakcie siania nasiona należy rozmieścić równomiernie i w kolejnych dniach dbać o odpowiednią wilgotność ich podłoża. Najlepsze warunki do wzrostu dla owsa to miejsca ciepłe i słoneczne. Dodatkowo warto przykryć naczynie, w którym został posiany, folią z kilkoma niewielkimi dziurkami, aby przyspieszyć kiełkowanie nasion. Owies powinien być gotowy do ozdobienia świątecznego stołu w ciągu 5-10 dni.

Kiełki zamiast rzeżuchy na wielkanocnym stole

Rzeżuchę w czasie Wielkanocy mogą też zastąpić kiełki, czyli różne rośliny we wczesnej fazie rozwoju. Będą równie smaczne i zdrowe. Zawierają niezwykle cenne dla naszego organizmu składniki, w tym m.in. witaminy A, C i witaminy z grupy B oraz składniki mineralne – selen, potas, cynk, magnez.

Wybór kiełków jest ogromny, a więc bez problemu znajdziemy odpowiednie do naszych preferencji smakowych. Staną się nie tylko ozdobą, ale również wspaniałym dodatkiem do wielu świątecznych potraw. Będą tym cenniejsze, iż obniżają poziom złego cholesterolu i wspomagają procesy trawienne. Te właściwości są trudne do przecenienia w obliczu świątecznego biesiadowania przy obficie zastawionym stole.

Na rynku dostępnych jest wiele nasion odpowiednio przygotowanych do uzyskiwania z nich kiełków. Bardzo popularne są kiełki roślin strączkowych, takich jak groch, soja czy soczewica. W domu bez problemu wyhodujemy także kiełki warzyw takich jak seler naciowy, rzodkiewka i brokuł.

W celu uprawy kiełków na Wielkanoc można zastosować już wspomnianą już metodę wysiewania na namoczonej wacie lub ligninie. Wystarczy rozłożyć na niej nasiona i regularnie je podlewać. W czasie pierwszych dwóch dni można dodatkowo przykryć je np. folią, aby ograniczyć parowanie wody. To idealny sposób hodowania nasion rzodkiewki i siemienia lnianego.

Kiełki rozsypać można również na sitku ustawionym na kubku lub misce. Ten sposób uprawy wymaga płukania nasion od 4 do 5 razy w ciągu dnia. W ten sposób można uzyskać m.in. kiełki kapusty, brokułu i lucerny.