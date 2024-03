Trawnik. Ozdoba każdego ogrodu

Trawnik to jeden z najpopularniejszych elementów krajobrazu. Ładny i wypielęgnowany trawnik to niewątpliwie ozdoba każdej nieruchomości. Trawnikiem nazywamy zespół traw pospolitych, które rosną bardzo blisko siebie i są powiązane swoimi systemami korzeniowymi.

Choć trawnik idealnie uzupełnia przestrzeń w ogrodzie, to jednak nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Bowiem są miejsca na posesji, w których albo trawa nie będzie dobrze rosła, albo też pielęgnacja trawnika będzie bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa. Chodzi tutaj na przykład o miejsca suche i bardzo nasłonecznione, albo te, które są mocno zacienione i wilgotne. Trawnik również nie będzie dobrze rósł w pobliżu starych drzew o silnie rozrastających się systemach korzeniowych, czy też na stromych zboczach. Co zatem wybrać zamiast traw, jeżeli chcemy wypełnić przestrzeń w ogrodzie? W tych przypadkach znacznie lepiej sprawdzą się rośliny okrywowe.

Rośliny okrywowe do ogrodu

Roślinyokrywowe to zazwyczaj niskie - o wysokości od 5 do 60 cm - lub też płożące się krzewy iglaste i liściaste, a także pnącza, paprocie, trawy ozdobne, krzewinki czy byliny. Ich cechą charakterystyczną jest to, że rozrastając się tworzą jednorodną powierzchnię. Wiele z gatunków roślinokrywowych pięknie kwitnie. Ponadto mają ładne liście w różnych odcieniach zieleni, często dwubarwne, które są niewątpliwie ozdobą ogrodu. Dodatkowo rośliny takie bardzo często rosną szybko i przez wiele lat. Są także odporne na uszkodzenia i niekorzystne warunki.

Co posadzić w słońcu?

Jeżeli chcemy wybrać gatunki roślin okrywowych do ogrodu, to musimy zwrócić uwagę na rodzaj gleby, nasłonecznienie oraz wilgotność. Jak podaje Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, roślinami idealnymi na stanowiska słoneczne będą np.:

rojniki,

rozchodniki

aceny drobnolistne,

bodziszki,

żagwiny ogrodowe,

macierzanki,

floksy szydlaste,

goździki kropkowane

goździki pierzaste,

kostrzewa sina,

rogownica kunterowata czy

kocimiętka Faassena.

Rośliny najlepsze do cienia

Natomiast na stanowiskach zacienionych i wilgotnych sprawdzą się takie roślinyokrywowe jak m.in.:

gajowiec żółty,

barwinek pospolity,

bluszcz pospolity,

bluszczyk kurdybanek,

runianka japońska,

konwalia majowa,

ułudka wiosenna,

miodunka plamista

dąbrówka rozłogowa czy

paprocie i hosty (idealne do posadzenia pod koronami drzew).

Miejsca zacienione, a jednocześnie o mniejszej wilgotności podłoża możemy zagospodarować sadząc np.: fiołki wonne, winobluszcz pięciolistkowy czy jasnotę plamistą. Zaś miejsca suche i lekko zacienione to idealne miejsce, by posadzić np.: zimozieloną trawę kostrzewę miotlastą (tzw. niedźwiedzie futro). Jeśli natomiast chcemy obsadzić przerwy i szczeliny w ścieżkach czy chodnikach ogrodowych, to warto tutaj wybrać rośliny znoszące deptanie – czyli np.: tojeść rozesłana, karmnik ościsty rozchodnik czy macierzanka.