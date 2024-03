Lawenda to popularna roślina o wielu właściwościach: zarówno ozdobnych jak i prozdrowotnych. Choć jest to roślina mało wymagająca, to jednak należy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach przy jej pielęgnacji. Jakie zabiegi wykonać na wiosnę w przypadku lawendy, aby pięknie rosła i miała dużo kwiatów?