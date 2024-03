Uprawa borówki amerykańskiej. Jakie ma wymagania?

Borówka amerykańska jest wieloletnim krzewem, który dorasta do nawet 2-2,5 m wysokości. Roślina ta może wydawać plony nawet przez kilkadziesiąt lat. Aby jednak zbiory były satysfakcjonujące, a ilość owoców co rok duża, ważna jest odpowiednia pielęgnacja w tym właściwe nawożenie i przycinanie.

Borówka od wielu lat jest popularna w Polsce ze względu na jej smaczne owoce, przypominające smakiem i wyglądem owoce jagody leśnej - te jednak są znacznie większe od tradycyjnej polskiej jagody. Ciemnoniebieskie owoce borówki zawierają dużo witamin i antyoksydantów (przeciwutleniaczy), co ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Owoce borówki zależnie od odmiany, dojrzewają od lipca do września.

Reklama

Borówka kwitnie na wiosnę, od kwietnia do maja. Jest to roślina, która lubi glebę kwasową, której odczyn pH wynosi poniżej 5. Idealne miejsce dla borówki to stanowisko słoneczne, ciepłe i zaciszne. Krzewy można z powodzeniem uprawiać zarówno w przydomowym ogródku jak i na polu.

Reklama

Różne odmiany borówki. Kiedy owocują?

Dzięki różnorodności odmian borówki dostępnych w Polsce, o różnych terminach owocowania, możemy cieszyć się jej owocami praktycznie od początku astronomicznego lata do początku astronomicznej jesieni (lub nawet nieco dłużej).W Polsce znane są odmiany borówkiamerykańskiej, takie jak:

wczesne odmiany borówki amerykańskiej , np. Spartan, Earliblue, Duke czy Toro;

, np. Spartan, Earliblue, Duke czy Toro; odmiany średnio wczesne borówki , jak Chandler, Drapper, Bluegold czy Bluecrop;

, jak Chandler, Drapper, Bluegold czy Bluecrop; późne odmiany borówki, takie jak Elliot, Brigitta, Liberty, Nelson czy Aurora.

Każda z wymienionych odmian borówki owocuje w innym terminie. Wczesne odmiany borówkiamerykańskiej wydają owoce najwcześniej, od końca czerwca do pierwszych trzech tygodni lipca. Odmiany średnio wczesne dają owoce od końca lipca do prawie końca sierpnia. Natomiast odmiany późne, owocują jako ostatnie, od sierpnia do końca września lub nawet do początku października.

Odpowiednie podłoże dla borówki

Jednym z istotnychzabiegów pielęgnacyjnych jest nawożenie borówki. Jednak przede wszystkim pamiętajmy o odpowiednim podłożu.Borówkaamerykańska lubi bowiem gleby kwaśne, najlepiej o odczynie pH między 3,8 a 4,8. Jest to ważne, bowiem gdy wsadzimy ją do nieodpowiedniej gleby, wówczas samo nawożenie nic nie pomoże, bo krzew ten nie będzie mógł przyswoić pewnych składników odżywczych. Odpowiednie podłoże do borówki powinno być kwaśne, próchnicze, przepuszczane, lekkie i niezbyt żyzne.

W jaki sposób nawozić borówkę amerykańską?

Jak podaje portal PoradnikOgrodniczy.pl, najlepiej gdy zastosujemy dwa rodzaje nawozów: zarówno nawozy mineralne, jak i nawozy organiczne.

Nawozy mineralne są źródłem składników mineralnych dla borówki, których odpowiednia dawka jest potrzebna do jej prawidłowego wzrostu. Do tych składników mineralnych zalicza się takie pierwiastki, jak azot, magnez, fosfor czy potas, które są dostarczane często w postaci soli z udziałem tych pierwiastków. Teoretycznie zaleca się stosować dawkę wskazaną przez producenta. Jednak nie mniej ważna jest obserwacja krzewów borówki, czy zastosowana dawka nawozu dobrze na nią działa.

Nawozy azotowe. Nawozy azotowe w pierwszym roku od posadzenia borówki stosujemy dzieląc dawkę na 2 nierówne części. Z tego 1/3 dawki rozsiewamy wiosną, tuż po przyjęciu się rośliny. Natomiast pozostałą część nawozu stosujemy 4 do 6 tygodni później.

W następnych latach uprawy borówek zaleca się podzielenie dawki nawozu azotowego na 3 równe części oraz stosowanie ich odpowiednio w: kwietniu, drugiej połowie maja oraz drugiej połowie czerwca. Jeżeli wybieramy nawóz azotowy dla borówkiamerykańskiej to wybierzmy taki, który dodatkowo zakwasza podłoże. A to dlatego, że takie podłoże borówka lubi najbardziej.

Inne nawozy mineralne dla borówki. Możemy skorzystać również z nawożenia fosforowego, potasowego i magnezowego. Tego rodzaju nawożenie przeprowadzamy jednorazowo, stosując pełną dawkę jesienią. Oczywiście dostępne są również nawozy wieloskładnikowe dla borówek dostępne w formie granulatu – te stosujemy po prostu zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawozy organiczne do borówki amerykańskiej

Dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o nawożenie krzewów borówki amerykańskiej, są również nawozy organiczne. Idealnym rozwiązaniem jest kompost – jednak warto pamiętać, że musi być to kompost kwaśny.A jak uzyskać taki kompost o odczynie kwasowym? Otóż w tym celu dodajemy do kompostowanych resztek: igliwie, szyszki, gałązki, korę czy wióry roślin iglastych oraz części innych roślin kwasolubnych. Takim kompostem podsypujemy na wiosnę krzewy borówki – stosujemy wówczas kilkucentymetrową warstwą kompostu. Natomiast na jesień warstwa ta może być nieco grubsza.

Zastanawiając się nad wyborem nawozu organicznego zwracajmy uwagę na odczyn pH, który w przypadku tych roślin zawsze powinien mieć odczyn kwaśny. Unikajmy nawożenia borówki obornikiem czy też podlewania krzewów gnojówkami roślinnymi. Bowiem ich pH jest zbyt wysokie.

Borówkęamerykańską możemy nawozić również dolistnie. Stosujemy wówczas specjalne nawozy dolistne w formie oprysku. Nawozy tego typu zalecane są wyłącznie wtedy, kiedy roślinie ewidentnie brakuje jakiegoś składnika mineralnego. Wówczas wybieramy odpowiedni nawóz, którym opryskujemy borówkę dwukrotnie.