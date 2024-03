Tamaryszek – popularny krzew ozdobny

Tamaryszek (Tamarix L.) to rodzaj krzewów oraz małych drzew, który liczy ponad 70 gatunków. W warunkach naturalnych rośnie w Europie, Azji i północnej Afryce. Swoim zasięgiem obejmuje obszar od Wysp Kanaryjskich przez basen Morza Śródziemnego, po Azję aż do Chin. Jeden z gatunków rośnie również w południowo-zachodniej Afryce. Dodatkowo tamaryszki możemy spotkać w Australii, Nowej Zelandii, na Hawajach, czy też w Ameryce Północnej i Południowej - tam jednak pojawiły się wwyniku introdukcji, czyli zostały zawiezione przez człowieka.

Roślina ta jest krzewem albo niskim drzewem o wysokości do 10 m. Pień tamaryszka jest niski, natomiast jego korona silnie rozgałęziona. Liście tamaryszka są drobne i łuskowate. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to kwiaty, które są drobne i bardzo liczne. Są one zebrane w kwiatostany. Kwiaty tamaryszka zazwyczaj są barwy różowej.

Odmiany tamaryszka

Najbardziej dekoracyjnie wygląda tamaryszek podczas kwitnienia. Zazwyczaj okres ten przypada na wczesną wiosnę lub lato. W Polsce powszechnie uprawiane są 3 gatunki tamaryszka: tamaryszekdrobnokwiatowy, tamaryszekpięciopręcikowy oraz tamaryszekfrancuski.

Tamaryszek drobnokwiatowy zakwita wiosną - w maju, zaś pozostałe dwa gatunki kwitną latem. Jest to gatunek, który obficie kwitnie, a ponadto jest mrozoodporny. Dorasta do 4 metrów wysokości.

Kolejny - tamaryszek pięciopręcikowy, inaczej rozgałęziony - to odmiana mniej wytrzymała na mrozy. Kwiaty pojawiają się na nim latem - od lipca do sierpnia. Zaś jego liście są szarozielone. Tamaryszek pięciopręcikowy dorasta do 3 metrów wysokości.

Ostatni - tamaryszek francuski – osiąga podobną wysokość (4 metrów) jak tamaryszek pięciopręcikowy. Ten gatunek kwitnie od czerwca do sierpnia. Podobnie jak tamaryszek drobnokwiatowy, jest on mrozoodporny, dzięki czemu można go sadzić w całej Polsce.

Uprawa tamaryszka

Uprawa tamaryszka jest bardzo prosta. Najważniejszą rzeczą jest wybranie dla niego odpowiedniego miejsca w ogrodzie. Jeżeli tylko posadzimy go na odpowiednim stanowisku, to na pewno będzie ładnie rósł. Tamaryszek jest rośliną mało wymagającą. Jest wytrzymały na suszę, a ponadto dwa z wcześniej wspomnianych gatunków są mrozoodporne. Ponieważ jest to roślina drzewiasta, która wytwarza bardzo głęboki system korzeniowy, może ona pobierać wodę z głębszych partii gleby. Stąd też jego odporność na suszę w tym na gorące i suche powietrze.

Tamaryszek rośnie praktycznie we wszystkich rodzajach gleb. Toleruje te o odczynie pH kwasowym, jak i zasadowym, a także gleby suche, jak i wilgotne. Co więcej, roślina radzi sobie nawet ze znacznym zasoleniem gleby.

Tamaryszeklubi stanowiska słoneczne. Dlatego zawsze sadzajmy go w miejscach, gdzie słońca mu nie zabraknie. Krzew ten sadzimy pojedynczo. Raz posadzoną roślinę najlepiej zostawić na tym samym stanowisku, bowiem tamaryszek nie lubi przesadzania.

Cięcie tamaryszka

Z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych możemy wyróżnić cięcie tamaryszka. Co kilka lat wskazane jest dość silne przycięcie tego krzewu. Dzięki temu zabiegowi nadamy mu odpowiedni, bardziej regularny pokrój i pobudzimy do obfitego kwitnienia.

Ponadto przerzedzając gałęzie poprawimy cyrkulację powietrza i zapewnimy dostęp do światła. W przypadku tamaryszkapięciopręcikowego oraz tamaryszka francuskiego przycinanie wykonujemy wczesną wiosną. Natomiast tamaryszek drobnokwiatowy najlepiej przycinać latem, po jego przekwitnięciu (czyli zazwyczaj pod koniec sierpnia).