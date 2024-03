Funkia – znana bylina ogrodowa

Funkia, inaczej określana mianem hosta, to popularna roślina ozdobna. Słynie z pięknych liści i efektownych kwiatów. Naturalnie hosta występuje w Azji Wschodniej, w rejonach Korei, Chin, Japonii i Rosji. Jej nazwa naukowa pochodzi od nazwiska austriackiego botanika i lekarza cesarza Franciszka II Habsburga - Nicolausa Hosta.

Funkia to wieloletnia roślina zielna (bylina). Rośnie w kępach, które mają kształt kopuły. Jej liście są duże i sercowate lub lancetowate. Mogą mieć różne wzory i kształty. Ponadto liście funkii mogą być zielone, żółte, białe lub też mieć różne odcienie tych kolorów. Kwiaty funkii zazwyczaj mają kolor biały, różowy lub też któryś z odcieni fioletu. Pojawiają się na długich łodygach. Mają dzwonkowaty kształt. Ponadto kwiaty niektórych odmian hosty mają bardzo ładny zapach i wabią owady zapylające. To, co odróżnia od siebie poszczególne odmiany funkii, to kształt i kolor liści, a także wielkość rośliny. Funkie mogą mieć bowiem od zaledwie kilku centymetrów do 1,5 m wysokości. Z tego też powodu są roślinami bardzo uniwersalnymi.

Reklama

Gdzie sadzić funkię? Najlepiej w cieniu

Reklama

Funkia preferuje miejsca zacienione w ogrodzie. Najlepiej rośnie w cieniu lub półcieniu. Zbyt intensywne nasłonecznienie może spowodować oparzenia na jej liściach. Wiele roślin ogrodowych preferuje jednak stanowiska bardziej słoneczne, dlatego funkia to idealne rozwiązanie do tych miejsc w naszym ogrodzie, gdzie słońca jest niewiele. Ponadto funkia dobrze rośnie w miejscach, które są chronione przed wiatrem.

Jeżeli chcemy posadzić funkię w naszym ogrodzie to pamiętajmy, że preferuje ona glebę żyzną, wilgotną i dobrze przepuszczalną. Powinna być dobrze nawodniona. Jednak nie doprowadzajmy do zalewania rośliny. Bowiem zbyt dużo wilgoci spowoduje gnicie po jej korzeni.

Hosta najlepiej rośnie na glebach lekko kwaśnych, czyli o odczynie PH od 5,5 do 6,5. Jest to lekko kwasowa, zwykła ziemia ogrodowa - takie podłoże możemy przygotować przed jej posadzeniem.

Wiosenne cięcie funkii

Funkia jest rośliną, która ma dość małe wymagania pielęgnacyjne, jednak musimy pamiętać o kilku kwestiach. Jedną z nich jest regularne podlewanie, zwłaszcza w okresie suszy i upałów. Równomierne nawodnienie gleby jest istotne dla prawidłowego rozwoju tej rośliny. Ponadto warto regularnie usuwać uschnięte liście i przekwitnięte kwiatostany. To pozwoli na zachowanie ładnego wyglądu funkii. Na wiosnę roślinę możemy przyciąć. Dzięki temu nie tylko usuniemy martwe liście, ale również pobudzimy ją do wzrostu.