Rdest Auberta: Pnącze, które rośnie błyskawicznie

Rdest Auberta, zwany również rdestówką Auberta, jest rośliną z rodziny rdestowatych. Jej naturalnym obszarem występowania są zachodnie Chiny. W Europie zyskał popularność pod koniec XIX wieku i dzisiaj możemy spotkać go w wielu ogrodach, ale również jako roślinę dziko rosnącą.

W naszym klimacie jest najszybciej rosnącym pnączem – jego roczny przyrost może wynieść nawet 8 m. Może osiągnąć maksymalną wysokość nawet 15 m. Rdest Auberta ma cienkie i elastyczne łodygi, które wiją się lewoskrętnie. Liście natomiast wyrastają pojedynczo na krótkich ogonkach, są ciemnozielone i swoim kształtem przypominają serca. Pnącze to szczególnie zachwyca jednak swoimi drobnymi kwiatami w białym lub kremowym kolorze. Kwiaty te mają bardzo delikatny zapach i zebrane są w luźne pnącza o długości ok. 30 cm. Kwitną wyjątkowo długo – od lipca aż do późnej jesieni i pierwszych przymrozków.

Rdest Auberta. Warunki uprawy

Rdest Auberta preferuje miejsca słoneczne lub ewentualnie półcieniste. Najlepiej rośnie na żyznych i wilgotnych glebach. Jest odporny na zanieczyszczenia powietrza, ale dosyć wrażliwy na niskie temperatury i w mroźne zimy może przemarzać, jednak na wiosnę bardzo szybko się regeneruje.

Pnącze to najlepiej sadzić wczesną wiosną, czyli już w marcu. Jednak w razie dużych mrozów warto poczekać na delikatne ocieplenie i roztopy, aby jak najlepiej przygotować ziemię i wzbogacić ją odpowiednim nawozem. Należy sadzić je przynajmniej 30-50 cm od miejsca, po którym ma się piąć oraz minimum 90 cm od innych roślin ze względu na to, że jest ono bardzo ekspansywne. Należy mieć na uwadze, że pnącze to wymaga mocnych podpór w postaci kratki lub liny.

Jak pielęgnować rdest Auberta?

Rdest Auberta wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie upałów i suszy. Nie można zapominać również o nawożeniu, które dostarczy mu składników mineralnych niezbędnych do długiego kwitnienia i intensywnego wzrostu.

W pielęgnacji tego pnącza niezwykle istotną czynnością – ze względu na jego niezwykle szybkie przyrastanie – jest jego przycinanie. Najlepiej robić to przynajmniej trzy razy w roku. Pierwsze cięcie powinno mieć miejsce wczesną wiosną, zanim jeszcze pojawią się pierwsze świeże pędy. Ostatnie cięcie natomiast najlepiej wykonać pod koniec sierpnia.

Rdest Auberta jest dosyć odporny na szkodniki i choroby. Jednak w zbyt wilgotnym podłożu staje się bardziej podatny na ataki grzybów. Wówczas może pojawić się tzw. plamistość liści objawiająca się głównie późną wiosną w postaci brunatnych plam na liściach. W tym wypadku pomóc może spryskanie rośliny środkiem grzybobójczym. Jeżeli jednak kilkukrotne powtórzenie tego zabiegu nie przyniesie spodziewanych rezultatów, najlepiej jest pozbyć się zarażonej rośliny.

Należy mieć jeszcze na uwadze, że rdest Auberta jest – jak wiele roślin dekoracyjnych – trujący, a to ze względu na zawartość szczawianów. Z tego względu może być niebezpieczny dla małych dzieci oraz zwierząt domowych. Po jej spożyciu mogą wystąpić problemy z nerkami.

Rdest Auberta - idealny, aby odgrodzić swój ogród od sąsiadów

Rdest Auberta, dzięki pięknym i długo kwitnącym kwiatom, pełni w ogrodzie funkcje dekoracyjne. Stanowi również doskonałą ochronę przed wiatrem, a nawet hałasem. Ponadto może być doskonałym sposobem na estetyczne i szybkie odgrodzenie się od sąsiadów. Bardzo szybko i bujnie jest w stanie obrosnąć różne podpory. Pięknie porasta ogrodzenia, balkony, tarasy, balustrady, pergole oraz ściany altanek, a nawet domów.