Wiosna jest tuż za rogiem, a entuzjaści ogrodnictwa już nie mogą się doczekać, aby zabrać się do pracy w swoich zielonych przestrzeniach. O to kilka propozycji roślin, które warto zasadzić już w tym miesiącu.

Jakie kwiaty sadzimy w marcu?

Rozważając sadzenie roślin w marcu, warto zwrócić uwagę na szarłat ogrodowy, nagietek lekarski i astra chiński. Astra chiński preferuje nasłonecznione miejsca i żyzną, próchniczą glebę.

Jeśli chodzi o rośliny, które możemy sadzić na balkonie to istnieje wiele kwiatów, które warto zasadzić w tym miesiącu. Pierwiosnek bezłodygowy to bardzo dobry wybór. Warto pamiętać, by zapewnić mu podłoże próchnicze i stanowisko półcieniste.

Reklama

Innym świetnym wyborem są miniaturowe żonkile, które dla wielu osób są symbolem wiosny. Są łatwe w uprawie. Zapewnij im regularne podlewanie, a na pewno będą pięknie wyglądać.

Może warzywa?

Gdy w marcu nocne temperatury utrzymują się powyżej zera, mamy możliwość wysiewania do gruntu warzyw, które nie potrzebują dużo ciepła.

Sałata jest jednym z najłatwiejszych warzyw do uprawy, idealnym na wczesną wiosnę. W marcu można zacząć siać sałatę bezpośrednio do gruntu. Sałata potrzebuje regularnego podlewania, ale unikaj przelania, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni.

Rzodkiewki są szybko rosnącymi warzywami, które można zebrać już po kilku tygodniach od siewu. Potrzebują pełnego słońca i regularnego podlewania. Cebulę można sadzić w marcu, zarówno z nasion, jak i z sadzonek.

Potrzebuje dobrze przepuszczalnej gleby i regularnego podlewania.