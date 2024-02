Nawożenie storczyków nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Wiele osób popełnia błędy, które mogą doprowadzić do tego, że roślina zaczyna marnieć. Najważniejsze zasady dotyczą częstotliwości i czasu nawożenia oraz rodzaju mieszanki. Trzymając się wytycznych, mamy duże szanse, że storczyki będą kwitnąć długo i bujnie.

Jaki nawóz do storczyków sprawdzi się najlepiej?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest używanie do storczyków nawozu do roślin kwitnących. Niestety ta pomyłka może nas sporo kosztować. Istnieje duże ryzyko, że zniszczymy nasz kolorowy okaz, bowiem stężenie składników aktywnych w takich preparatach jest zbyt wysokie. Do nawożenia należy stosować wyłącznie dedykowane produkty, ewentualnie domowe nawozy. W przeciwnym razie poważnie zaszkodzimy delikatnym korzeniom, które źle znoszą nadmiar substancji.

Trzeba pamiętać, że wymagania rośliny zmieniają się wraz z porą roku. Oznacza to, że jeśli zależy nam na tym, aby storczyk zachwycał swoim wyglądem przez całe 12 miesięcy, powinniśmy stosować kilka różnych nawozów.

Cały proces zaczynamy na wiosnę i kontynuujemy latem. W kwietniu zaczynamy podlewać rośliny preparatem o podwyższonej zawartości azotu. Powinien być on dodatkowo wzbogacony witaminami i mikroelementami. Azot stanowi podstawowy budulec storczyków, a zwłaszcza liści. Jeśli rośliny mają go za mało, słabo rosną i karłowacieją.

Nawożenie jesienią - o czym trzeba pamiętać?

W połowie sierpnia, gdy zbliża się koniec lata, powinniśmy stopniowo zmniejszać ilość azotu dostarczanego storczykom. W tym czasie sięgamy po nawozy jesienne, które zawierają więcej fosforu i potasu. Zadaniem takich preparatów jest z jednej strony przygotowanie roślin do zimowego snu, a z drugiej zwiększenie odporności na niedobór wody.

W okresie październik-listopad najlepiej sięgnąć po nawóz zawierający podobną ilość azotu, potasu i fosforu. Podczas zimowych miesięcy, czyli od grudnia do marca, nie nawozimy storczyków. W tym czasie rośliny mają mniejsze zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Większość gatunków jest w fazie spoczynku, jednak niektóre np. falenopsisy i sabotki, wypuszczają na zimę kwiaty.

Domowe sposoby nawożenia storczyków

Osoby, które nie chcą stosować gotowych preparatów, mogą przygotować domowe nawozy. Są one równie skuteczne i z pewnością tańsze. Co warto wypróbować?

Nawóz ze skórek banana - to prawdziwy hit, który pokochają nasze storczyki . Taki preparat zawiera sporo potasu, wapnia i fosforu oraz niewielkie ilości azotu. Warto jednak wspomnieć, że wapń wchodzi w reakcję z podłożem, w ten sposób wytwarzając azot, więc w praktyce mamy komplet składników. Bardzo ważną kwestią jest stosowanie skórek z organicznych bananów , które nie zawierają chemii. Poza tym trzeba dokładnie oczyścić skórki z miąższu. Aby przygotować domowy nawóz , zalewamy kilka sztuk przegotowaną wodą w temperaturze pokojowej i pozostawiamy na parę dni.

O tym musisz pamiętać przed nawożeniem

Przyjęło się, że storczyki nawozimy co 2 tygodnie, ewentualnie co trzecie podlewanie. W okresie od kwietnia do sierpnia możemy dokarmiać rośliny przy każdym nawadnianiu. W takiej sytuacji należy bardzo mocno rozcieńczyć nawóz w miękkiej wodzie, aby stężenie składników pokarmowych wynosiło maksymalnie 0,15 proc. Jedną z najlepszych metod nawożenia roślin jest zanurzenie doniczki w przygotowanym roztworze.

Innym sposobem jest nawożenie dolistne, czyli poprzez spryskiwanie. Ta metoda jest szczególnie polecana, jeśli storczyk ma uszkodzone korzenie lub niedawno doświadczył ataku szkodników. Liście można spryskiwać od spodu co 4-6 dni roztworem o bardzo niskim stężeniu (od 0,01 do 0,02 proc.). Warto pamiętać, aby nie nawozić storczyków krótko po ich przesadzeniu. W takim przypadku trzeba odczekać 3 miesiące. Jeśli dopiero co kupiliśmy roślinę w sklepie, również odczekajmy miesiąc lub dwa.