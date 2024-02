Czyszczenie kostki brukowej

Czyszczenie kostki brukowej to ważna czynność w pielęgnacji ogrodu. Pomaga ona utrzymać jego estetykę, a także zadbać o trwałość nawierzchni. Ponieważ kostkabrukowa narażona jest nie tylko na zmieniające się warunki atmosferyczne, ale również na wpływ różnych organizmów, w tym roślin, aby nasz ogród ładnie wyglądał, warto ją regularnie czyścić.W jaki sposób wyczyścić kostkę brukową? I na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Na początek czyścimy kostkę mechanicznie. Zaczynamy od usunięcia liści, gałęzi, kamieni i innych odpadków z powierzchni kostkibrukowej. Możemy to zrobić przy pomocy miotły, dmuchawy czy też odkurzacza ogrodowego.

Jak wyczyścić mech z kostki brukowej?

Jeżeli między płytkami pojawił się mech, to również powinniśmy go usunąć. Mech między elementami kostki brukowej jest o tyle niebezpieczny, że pod wpływem deszczu staje się śliski. Wówczas może dla nas stanowić ryzyko poślizgnięcia się. Jeżeli chodzi o usuwanie mchu, to podstawową metodą jest jego ręczne wyrywanie. Podobnie musimy zrobić z chwastami. Pamiętajmy, aby wyrwać te niepożądane na kostce rośliny razem z korzeniami. Wówczas zapobiegniemy ich odrastaniu.

Metoda mechaniczna, czyli ręczne wyrywanie mchu sprawdza się w sytuacji, gdy jest go stosunkowo niewiele. Natomiast jeżeli porost mchu jest bardzo intensywny, wówczas powinniśmy posłużyć się bardziej radykalnymi sposobami takimi, jak użycie palnika gazowego czy odpowiednich środków chemicznych. Jeżeli chcemy domowymi sposobami usunąć mech, to możemy skorzystać z przygotowanego przez nas roztworu octu i wody w proporcji 2:1. Możemy również zastosować nierozcieńczony ocet.

Ponadto możemy użyć sody oczyszczonej. Jest to skuteczny środek na mech i chwasty. Sodę oczyszczoną możemy wsypać do szczelin między kostkami.

Dobrym rozwiązaniem jest również zastosowanie na przykład myjki ciśnieniowej, którą będziemy mogli wykorzystać później również do innych czynności.

Tłuste plamy na kostce brukowej

Tłuste plamy najlepiej usunąć od razu po ich pojawieniu się. Obwiązuje tu zasada, że im szybciej tym lepiej. Możemy je potraktować strumieniem ciepłej wody z dodatkiem detergentu, takiego jak np.: płyn do mycia naczyń. Ciekawym domowym sposobem jest również użycie sody oczyszczonej, która sprawdzi się zarówno w przypadku wcześniej wspomnianych problemów z mchem, jak i z pojawieniem się trudnych plam z oleju lub smaru.

W sytuacji, gdy żaden z tych sposobów nie pomoże, wówczas możemy skorzystać z profesjonalnego preparatu do czyszczenia kostki.

Jak pozbyć się białych zacieków z kostki brukowej?

Na kostce mogą pojawić się również białezacieki. Jest to wytrącony osad wapnia, który powstaje w wyniku reakcji cementu na wodę - opady atmosferyczne oraz wilgotność podłoża. Zacieki możemy zmyć używając do tego myjki ciśnieniowej. Czasem przyda się również użycie szczotki do kostkibrukowej. Tu jednak te ostatnie czynności musimy wykonać mechanicznie.

Cement lub zaprawa

Jeżeli na kostce pojawiają się cement lub zaprawabudowlana to oczywiście również możemy spróbować rozpuścić te elementy za pomocą myjki ciśnieniowej oraz zdrapać je z nawierzchni, używając do tego specjalnej szczotki z twardym włosiem. Rozwiązaniem może być również piaskowanie.

Rdza na kostce brukowej

Poza dotychczas wymienionymi zabrudzeniami na kostcebrukowej może pojawić się również rdza. Jeżeli chcemy ją usunąć, wówczas warto użyć płynu lub sprayu do mycia kostki. Zaś domowym dobrym sposobem jest użycie w tym celu coca coli.

Kostka brukowa wyczyszczona. Co dalej

Po czyszczeniu kostki brukowej warto zadbać o jej impregnację i zapobieganie przyszłym zabrudzeniom. Zwróćmy uwagę na spoiny między kostkami. Możemy wysypać je piaskiem. Ponieważ pod wpływem różnych czynników piasek ze szczelin między kostkami może z czasem zostać usunięty, to warto co jakiś czas go uzupełnić. Ponadto pamiętajmy o regularnym zamiataniu usuwając stare liście i gałęzie.

Domowe sposoby mogą być bardzo skuteczne. Jeśli jednak to nie wystarczy, wówczas warto zdecydować się na profesjonalne czyszczenie kostki. Bowiem ładna, zadbana kostka brukowa to nie tylko ładny ogród, ale także nasze większe bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas wilgotnej, deszczowej pogody.