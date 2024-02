Piękny ogród – każdy chciałby taki mieć

Piękny, wypielęgnowany ogród to niewątpliwie ozdoba każdej nieruchomości. Niemniej jednak aby ogród wyglądał na zadbany, często wymaga to sporego wysiłku. Obecnie nie każdy ma na to czas oraz możliwości. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Poza wieloma pięknymi, aczkolwiek wymagającymi roślinami ogrodowymi, mamy do dyspozycji również te, którepięknie wyglądają i kwitną, a jednocześnie mają nieco mniejsze wymagania uprawowe.

Rośliny ogrodowe łatwe w uprawie

W Polsce dostępnych jest wiele odmian kwiatów, drzew oraz krzewów, które mają stosunkowo niewielkie wymagania uprawowe, a także są odporne na warunki atmosferyczne panujące w naszym umiarkowanym klimacie. Gatunki te są nie tylko przystosowane naturalnie do mrozów czy suszy, ale wykazują również zwiększoną odporność na różne choroby roślin.

Jedyną ważną rzeczą przy sadzeniu roślin, o których za chwilę powiemy, jest wybór odpowiedniego stanowiska - czyli takiego, które cechuje się przede wszystkim wymaganym odczynie pH gleby oraz ilością słońca. Gdy na początku wybierzemy dobrze, wówczas rośliny te będą rosły nie wymagając zbytnio naszej uwagi i dużej ilości pracy.

Mało wymagające rośliny ogrodowe, które lubią słońce

Stanowiska słoneczne w ogrodzie można wykorzystać do posadzenia roślin, które lubią słońce i suche podłoże. Ważne, aby te 2 wymagania szły ze sobą w parze, jeżeli nie mamy czasu na częste zabiegi pielęgnacyjne oraz regularne podlewanie. Zaliczyć tutaj można takie rośliny jak: rozchodnik, płomyki, forsycja, jaśminowiec czy bez (inaczej lilak pospolity).

Rozchodnik jest rośliną o małych wymaganiach, jeżeli chodzi o podłoże. Dobrze czuje się również na skalniakach i sprawdza się idealnie posadzony w suchych i dobrze oświetlonych miejscach. Roślina ta ma drobne kwiaty kwitnące w połowie czerwca i lipca oraz piękne, ozdobne liście.

jest rośliną o małych wymaganiach, jeżeli chodzi o podłoże. Dobrze czuje się również na i sprawdza się idealnie posadzony w suchych i dobrze oświetlonych miejscach. Roślina ta ma drobne kwiaty kwitnące w połowie czerwca i lipca oraz piękne, ozdobne liście. Płomyki są to rośliny kwitnące. Posadzone w odpowiednio nasłonecznionym miejscu będą rosły przez wiele lat. Ich pielęgnacja jest prosta.

Forsycja jest to krzew odporny na suszę i mróz. Właściwie nie ma specjalnych wymagań jeżeli chodzi o podłoże. Krzew ten cechuje się pięknymi, żółtymi kwiatami które w bardzo dużej ilości pojawiają się na nim na wiosnę.

jest to krzew odporny na suszę i mróz. Właściwie nie ma specjalnych wymagań jeżeli chodzi o podłoże. Krzew ten cechuje się pięknymi, żółtymi kwiatami które w bardzo dużej ilości pojawiają się na nim na wiosnę. Jaśminowiec - to roślina mrozoodporna. Warto jednak pamiętać, że jest dość wrażliwa na wiatr. Dlatego też przed posadzeniem należy wybrać dla niego odpowiednie, osłonięte przed wiatrem stanowisko w ogrodzie . Jego kwiaty są różowe lub białe, i wydzielają intensywną woń.

- to roślina mrozoodporna. Warto jednak pamiętać, że jest dość wrażliwa na wiatr. Dlatego też przed posadzeniem należy wybrać dla niego odpowiednie, osłonięte przed wiatrem stanowisko w . Jego kwiaty są różowe lub białe, i wydzielają intensywną woń. Bez (czyli lilakpospolity) dobrze sprawdza się w różnych miejscach ogrodu. Toleruje różną ilość światła i nie ma specjalnych wymagań co do gleby. Bez ma piękne, pachnące, białe lub fioletowe kwiaty o różnych odcieniach. Po kwitnieniu wystarczy go przyciąć. Dobrze znosi naszą polską zimę.

Mało wymagające rośliny idealne w zacienione miejsca ogrodu

Jakie rośliny sprawdzą się w ogrodach, w których jest mniej słońca oraz na stanowiskach bardziej zacienionych? Na szczęście tutaj też mamy dużo gatunków do wyboru, bowiem nie wszystkie rośliny potrzebują dużej ilości promieni słonecznych. Wiele z nich preferuje stanowiska znajdujące się w cieniu lub półcieniu.

Dodatkowo część tych roślin potrzebuje wilgotnego podłoża - zatem sadząc je w bardziej zacienionych miejscach, ich uprawa nie będzie wymagała właściwie od nas żadnego wysiłku. Zaliczyć tutaj można takie rośliny, jak: paproć, fiołek wonny, azalia czy dąbrówka rozłogowa.

Paprocie warto posadzić w najbardziej zacienionych miejscach w ogrodzie. Idealnie sprawdzą się jako uzupełnienie pustej przestrzeni. Rośliny te bardzo dobrze czują się na stanowiskach zacienionych. Nie wymagają żadnej pielęgnacji.