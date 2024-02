Maliny: krzewy znane i lubiane

Mianem malin określa się grupę gatunków należących do rodzajuRubus L. , które wyróżniają się czerwoną barwą owoców oraz łatwością odpadania tych owoców od dna kwiatowego. Pozostałe gatunki są określane mianem jeżyn. Można powiedzieć, że maliny i jeżyny są ze sobą blisko spokrewnione. Do rodzimych gatunków występujących w naszym kraju zaliczamy maliny takie jak:

malina kamionka (Rubus saxatilis),

kamionka (Rubus saxatilis), malina tekszla (Rubus arcticus),

tekszla (Rubus arcticus), malina właściwa (Rubus idaeus) czy też

właściwa (Rubus idaeus) czy też malina moroszka (Rubus chamaemorus) – ten gatunek objęty w Polsce ochroną prawną.

Ponadto występują również gatunki spoza Polski, takie jak malina omszona (Rubus strigosus) czy malina zachodnia (Rubus occidentalis)

Krzewy malin mają zielone liście z białym spodem i charakterystyczne owoce. Należą do grupy wielopestkowców, podobnie jak jeżyny. Ze względu na swój wyjątkowy smak maliny cieszą się nieprzerwanie stałą popularnością. Owoce malin lubią i dzieci, i dorośli. Wykorzystywane są bardzo często jako dodatek do różnych potraw, w tym ciast i deserów, ale także np.: do smakowych herbat.

Uprawa malin

Jeżeli bardzo lubimy maliny, to możemy je uprawiać we własnym ogródku. Warto jednak zapoznać się z ich wymaganiami pielęgnacyjnymi, bowiem krzewy malin wymagają szczególnych warunków oraz zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak m.in.: przycinanie czy nawożenie. Zatem zanim kupimy sadzonki i zaczniemy je sadzić, warto zdobyć nieco wiedzy teoretycznej.

Przycinanie malin

Zabieg przycinania malin jest niezwykle istotny i nie należy go pomijać. Wycinamy zawsze stare pędy. Aby prawidłowo przyciąć naszą odmianę malin, warto wiedzieć, że istnieją 2 zasadnicze rodzaje odmian tej rośliny: są to odmiany letnie malin oraz odmiany jesienne. Zależnie od odmiany maliny wydają owoce w różny sposób. Aby prawidłowo je przyciąć, musimy mieć pewność, z którą odmianą mamy do czynienia.

Odmiany letnie maliny owocują na pędach dwuletnich. Owoce z tych krzewów zbieramy w czerwcu oraz lipcu. Gdy już zakończymy zbiory, wówczas przycinamy krzewy malin – a dokładnie wycinamy te pędy, z których te owoce zabraliśmy. Cięcie wówczas wykonujemy przy samej ziemi. Zostawiamy jedynie około 5 cm nad ziemią.

Drugi rodzaj odmian malin do odmianyjesienne. Te maliny owocują na pędach jednorocznych. W przypadku tych gatunków wycinamy wszystkie pędy, zostawiając jedynie od około 5 do 10 cm nad ziemią. Robimy to po zakończeniu owocowania krzewu. Wiosną pojawią się nowe pędy, które wydadzą owoce jesienią tego samego roku.

Jak rozpoznać stare pędy?

Przycinając maliny, zostawiamy młode pędy, które są zielone. Wycinamy zaś te stare, które są koloru brązowego, są grubsze i zdrewniałe. Zostawiamy te pędy, które nie wydały jeszcze owoców.

Gdy już przycięliśmy nasze krzewy malin, pamiętajmy o jednej, bardzo ważnej rzeczy. Usunięte pędy powinniśmy spalić, ponieważ mogą być one źródłem choroby zamierania pędów malin. Absolutnie nie nadają się one do kompostowania.