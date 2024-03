Śnieżnik – cebulowa roślina ogrodowa o gwiaździstych kwiatach

Śnieżnik (Chionodoxa Boiss.) to rodzaj roślin cebulowych, obejmujący 6 gatunków, występujących naturalnie w basenie Morza Śródziemnego. Rodzaj ten należy do roślin z rodziny szparagowatych. Najpopularniejszym i najczęściej uprawianym śnieżnikiem jest śnieżniklśniący (Chionodoxa luciliae). Roślina ta osiąga wysokość do 15 cm.

Liście śnieżnikalśniącego w liczbie od 2 do 4 są wąskie i lancetowate. Jego kwiaty rosną na nagich pędach kwiatostanowych. Są one gwieździste, mają po 6 płatków i są zebrane w luźne grona. U typowego gatunku śnieżnika kwiaty mają barwę szafirowo-niebieską. Środek każdego kwiatu jest biały, zaś listki okwiatu odchylają się delikatnie do tyłu.

Natomiast na rynku dostępne są również śnieżniki, których kwiaty mają barwę różową, żółtą, purpuroworóżową czy też białą. Śnieżnik najczęściej kwitnie w marcu oraz na początku kwietnia. Jego czas kwitnienia zależy od pogody, bowiem gdy jest ciepło, może on zakwitnąć już w lutym. Do innych gatunków śnieżnika zaliczyć możemy: śnieżnikForbesa (Chionodoxa forbesii),śnieżnikolbrzymi (Chionodoxa gigantea), śnieżniksardeński (Chionodoxa sardensis) czy też śnieżnikSiehego (Chionodoxa siehei).

Wymagania uprawowe śnieżnika

Śnieżnik preferuje stanowiska słoneczne. Znacznie gorzej rośnie i kwitnie w półcieniu oraz cieniu. Wiosną i jesienią wskazane jest, aby podłoże, na którym rośnie śnieżnik, było odpowiednio wilgotne. Natomiast w okresie letnim najlepsze jest podłoże suche. Śnieżnika sadzimy i uprawiamy na glebie żyznej, zasobnej w składniki pokarmowe, wzbogaconej próchnicą, dobrze przepuszczalnej, średnio ciężkiej i umiarkowanie wilgotnej.

Śnieżnika sadzimy do ziemi na przełomie września i października. Przed wsadzeniem warto przekopać ziemię na głębokość około 10 cm i zmieszać ją z nawozem. Cebule wsadzamy do ziemi na głębokość 4-5 cm. Mimo że jest to roślina, która pochodzi z cieplejszego klimatu - z basenu Morza Śródziemnego - to jest mrozoodporna i dobrze radzi sobie w naszych warunkach klimatycznych.

Śnieżnik na wiosnę. Pierwsze pędy już w marcu

Pierwsze pędy śnieżnika pokazują się w połowie marca - choć oczywiście termin zależy od pogody. Jeżeli roślina nie była nawożona nawozami organicznymi, to w czasie kwitnienia warto podać jej nawóz ze zwiększoną ilością fosforu, potasu oraz mikroelementów.

Zaleca się również w końcowej fazie zasychania liści wykopać cebulę śnieżnika oraz przechowywać je w suchym, ciepłym miejscu, aż do nadejścia jesieni. Oczywiście nie musimy tego robić co roku, jednak wykonanie takiego zabiegu co drugi-trzeci rok sprawi, że śnieżnik cały czas będzie ładnie kwitł.

Choć śnieżnik jest rośliną mrozoodporną, to jednak przed nadejściem przymrozków warto przykryć miejsca z posadzonymi śnieżnikami – w celu ochrony przed mrozem – np.: kilkucentymetrową warstwą kory czy też opadłych liści.