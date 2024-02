Czy kiedykolwiek jadłeś rzeżuchę?

Roślina zwyczajowo nazwa na rzeżuchą uznawana jest za ważny element wielkanocnego wystroju wnętrz oraz ważny dodatek w wielkanocnej kuchni. Okazuje się jednak, że tak naprawdę niewielu z nas - a prawdopodobnie nikt - nie jadł prawdziwej rzeżuchy. Bowiem jak wynika z komunikatu Lasów Państwowych, okazuje się, że to, co nazywamy rzeżuchą i co wysiewamy na bibułkę lub do siewników oraz spożywamy w postaci kiełków, to tak naprawdę Pieprzyca siewna (Lepidium sativum). To właśnie ta roślina nazywana jest potocznie w Polsce rzeżuchą, choć nie jest to poprawne określenie. Bowiem prawdziwa rzeżucha – czyli (Cardamine sp.) to roślina pochodząca z północno-zachodniej Afryki i południowo-zachodniej Azji. W Polsce reprezentowana jest przez kilka gatunków, które to zasiedlają różne siedliska takie jak mokradła (na których rośnie np.: rzeżucha gorzka), łąki (porastane przez np.: rzeżuchę łąkową) czy też lasy, w których rośnie np.: rzeżucha leśna.

Kiedy wysiewać rzeżuchę przed Wielkanocą?

Powracając jednak do naszej wielkanocnej formy rzeżuchy, czyli pieprzycy siewnej, to najlepiej wysiewać ją tydzień przed Wielkanocą. W tym roku Wielkanoc przypada w ostatnim dniu marca, czyli 31 marca 2024. Ile mamy zatem czasu na wysianie rzeżuchy?

Skoro Wielkanoc przypada 31 marca, to zaleca się wysiać ją w weekend poprzedzający, czyli 23 lub 24 marca. Dlatego, że to właśnie po 7 dniach kiełki pieprzycy wyglądają najlepiej.

Na co wysiać rzeżuchę?

Wielkanocną rzeżuchę możemy wysiać na wacie namoczonej wodą. Warto jednak tutaj zwrócić uwagę na to, aby była ona odpowiednio nasączona, ale nie przelana. W przypadku tak małej domowej uprawy pieprzycy z okazji Wielkanocy zaleca się nie wysiewać nasion do ziemi. W przygotowanym pojemniku, po ułożeniu waty i zalaniu odpowiednią umiarkowaną ilością wody, równomiernie rozsypujemy nasiona rzeżuchy, a następnie stawiamy w słoneczne miejsce. Możemy ją spryskać wodą ze spryskiwacza. Ważne jest, aby nasiona miały cały czas dostęp do wody, aby wata, na której rosną, była non stop odpowiednio wilgotna.

Po około 2 dniach powinny pojawić się łodyżki. Nasiona rzeżuchy możemy kupić znacznie wcześniej. Bowiem jest to roślina, która cieszy się dużą popularnością w okresie przed Wielkanocą i w niektórych sklep może jej po prostu zabraknąć.