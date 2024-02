Borówka amerykańska – co to za roślina?

Borówka amerykańska jest krzewem, który dorasta do nawet 2-2,5 m wysokości. Borówka jest rośliną wieloletnią (byliną), która może wydawać plony nawet przez kilkadziesiąt lat. Roślina ta stała się niezwykle popularna w Polsce ze względu na jej smaczne owoce. Ciemnoniebieskie owoce borówki są bogate w przeciwutleniacze i witaminy. Zaś ich smak przypomina owoce jagody leśnej. Wielkością te owoce są jednak znacznie większe.

Borówkaamerykańska kwitnie na wiosnę – w miesiącach od kwietnia do maja. To roślina, która lubi glebę kwasową – najlepiej by pH ziemi wynosiło poniżej 5. Odpowiadają jej miejsca ciepłe, słoneczne i zaciszne. Owoce borówki - zależnie od odmiany - dojrzewają od lipca do września. Krzewy można z powodzeniem uprawiać zarówno na polu jak i w przydomowym ogródku.

Znane w Polsce odmiany borówki amerykańskiej to:

odmiany wczesne takie jak np.: Duke, Earliblue, Spartan czy Toro

odmiany średnio wczesne np.: Drapper, Bluegold czy Bluecrop

odmiany późne borówki czyli np.: Elliotm Brigitta czy Aurora.

Każde z typów odmian wydają owoce w innym terminie. Wczesne odmiany borówkiamerykańskiej owocują najwcześniej – tzn.: od końca czerwca po pierwsze trzy tygodnie lipca. Odmiany średnio wczesne wydają owoce od końca lipcado prawie końca sierpnia. Natomiast odmiany późne – jako ostatnie – owocują od sierpnia do końca września lub nawet do początku października. Dzięki temu właściwie od początku astronomicznego lata do rozpoczęcia astronomicznej jesieni (lub nawet nieco dłużej) możemy cieszyć się ich dostępnością.

Kiedy sadzić borówkę amerykańską?

Najlepszy okres sadzenia borówki amerykańskiej to późna jesień lub wiosna. Najlepszy termin na sadzenie tego krzewu jest jesienią, w miesiącach takich jak październik czy listopad. Wówczas rośliny wytwarzają nowe korzenie jeszcze przed zimą, dzięki czemu mogą się szybciej przyjąć i rozpocząć wzrost już od wczesnej wiosny.

Natomiast jeżeli nie posadziliśmy borówki jesienią, możemy to zrobić również wiosną. Wówczas jednak musimy pamiętać o tym, aby po posadzeniu często ją podlewać. Wiosenne sadzenie borówki najlepiej wykonać od marca do kwietnia. Zaletą sadzenia wiosennego jest to, że nie musimy się martwić o to, że borówka nam zmarznie podczas zimy.

Sadzenie borówki amerykańskiej: Jakie miejsce i podłoże wybrać?

Zanim posadzimy borówkę, warto znaleźć dla niej odpowiednie miejsce i przygotować podłoże. Krzew ten preferuje gleby kwaśne o pH mieszczącym się w zakresie od 3,5 do 4,0. Jeśli gleba, którą dysponujemy, ma znacznie inny odczyn, rok przed posadzeniem krzewu należy podłoże zakwasić np.: wykonując siarkowanie. Są również specjalne nawozy zakwaszające, których możemy użyć przed sadzeniem.

Krzewy borówkiamerykańskiej, które nadają się do posadzenia, powinny mieć 2 lub 3 lata. Mamy zatem borówkę, która była uprawiana w pojemniku i ma już dobrze rozwinięte korzenie. Możemy ją wówczas wysadzić do gruntu. Po przygotowaniu odpowiedniego miejsca wsadzamy borówkę na taką głębokość, na jaką była posadzona w pojemniku. Tutaj wystarczy wykopać otwory w glebie na głębokość około pół metra, w których możemy umieścić torf, korę lub trociny a dopiero potem posadzić borówkę. Są to dodatki o odczynie kwasowym, które będą miały korzystny wpływ na nowo posadzoną borówkę.

Po posadzeniu borówkę podlewamy. Możemy również zastosować odpowiedni nawóz wieloskładnikowy, przeznaczony właśnie do nawożenia tego gatunku roślin. Zaraz po posadzeniu warto również wykonać pierwsze cięcie.