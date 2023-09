Cięcie borówki amerykańskiej to ważny zabieg pielęgnacyjny niezbędny do tego, by krzew kwitł i owocował. Warto wiedzieć jak i kiedy przycinać borówki amerykańskie, ponieważ niewłaściwe przycinanie może wywołać skutek odwrotny do zamierzonego - narazić krzew na przemarznięcie i osłabić kwitnienie.

Jak przycinać krzewy borówki amerykańskiej?

Kiedy przycinać borówkę amerykańską?

Borówka amerykańska: Ile przycinać w ciągu roku?

Borówka amerykańska to roślina o niewielkich, kulistych, słodkich owocach z soczystym miąższem. Jej owoce są doceniane nie tylko ze względu na walory smakowe, ale także szereg właściwości prozdrowotnych. Wpływają m.in. na poprawę pamięci, pracę narządu wzroku i wątroby. Nic dziwnego, że chętnie sadzimy krzewy borówki na działkach, w ogrodach i na balkonach.

Przycinanie borówki amerykańskiej wpływa na regularne i intensywne owocowanie. Gdy nie przycinamy krzewów wydają one słabe przyrosty, a na dodatek stają się nadmiernie zagęszczone.

Jak przycinać krzewy borówki amerykańskiej?

Siła oraz sposób przycinania borówki amerykańskiej zależą m.in. od wieku, odmiany i etapu rozwoju krzewu. Delikatne cięcie zapewnia obfite owocowanie w przypadku odmian drobnoowocowych, takich jak Bluetta. Silniejsze cięcie sprawdza się w przypadku odmian silnie rosnących oraz tych uprawianych na żyznych, odpowiednio podlewanych i nawożonych ziemiach i wpływa na wyrastanie nowych pędów owoconośnych. Z kolei silne cięcie, określane również radykalnym zmniejsza nieco plon, ale poprawia jego jakość przez co owoce są dorodniejsze. Silne cięcie stosuje się zwłaszcza w przypadku starszych, słabiej owocujących krzewów.

Kiedy przycinać borówkę amerykańską?

Krzewy borówki amerykańskiej najlepiej przycinać pod koniec zimy, od lutego do marca, w okresie spoczynku roślin, gdy minęło już ryzyko wystąpienia silniejszych mrozów, ale rośliny nie weszły jeszcze w okres wegetacji. Cięcie borówki zimą umożliwia rozpoznanie uszkodzonych pędów, które należy usunąć i rozpoznać pędy z dużą ilością pąków kwiatowych – które warto zostawić. Przycinanie borówek w momencie, gdy rozpoczęły kwitnienie może zaburzyć ich wzrost i osłabić owocowanie.

Warto też pamiętać, że krzewy borówek amerykańskich sprzedawane w sklepach ogrodniczych mają zazwyczaj dwa lata i nie wymagają cięcia po posadzeniu. W tym momencie możemy ograniczyć się do usuwania kwiatostanów, ponieważ kwitnienie osłabia rośliny. Krok ten warto wykonać jeśli zależy nam na tym, by krzewy dobrze się ukorzeniły i wypuściły silne pędy szkieletowe. W kolejnych 2-3 latach wystarczy przycinać słabe i chore pędy, skracać wierzchołki pędów i usuwać drobne przyrosty.

Borówka amerykańska: Ile przycinać w ciągu roku?

Dopiero w 4-5 roku po posadzeniu należy rozpocząć cięcie dorosłych krzewów, tak by miały po 5-8 silnych pędów szkieletowych. Usuwamy wówczas wszystkie pędy o średnicy powyżej 4 cm. Wycinamy pędy najstarsze, zostawiając 2-3 pędy trzy lub czteroletnie. Najwięcej powinno pozostać pędów jednorocznych i dwuletnich. Należy dążyć do tego, by rośliny wypuszczały silne jednoroczne pędy, na których zawiązują się duże i dorodne owoce.

Przy pielęgnacji krzewów borówki amerykańskiej istotne jest także dbanie o odpowiednie prześwietlenie rośliny. Możemy to zrobić wycinając wszystkie słabe, krzyżujące się i zagęszczające wnętrze pędy. Korona powinna być luźna i umożliwiać dostęp słońca oraz właściwą cyrkulację powietrza. Średnio, każdego roku, chcąc odpowiednio dbać o borówkę, powinniśmy wyciąć ok. 20-30 proc. ogólnej masy pędów krzewu.