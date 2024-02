Lawenda. Roślina rodem ze słonecznej Prowansji

Lawenda (Lavandula) jest rośliną chętnie uprawianą w Polsce. Mrozoodporne gatunki lawendy dobrze rosną w naszym umiarkowanym klimacie. Ma ona nieduże wymagania siedliskowe.

Ta wieloletnia roślina (bylina) o fioletowych drobnych kwiatach zazwyczaj kojarzy się ze słoneczną Prowansją nie bez powodu. To region w południowo-wschodniej Francji nad Morzem Śródziemnym słynący z rozległych pól porośniętych lawendą.

Możemy ją posadzić na polu, w ogrodzie lub w doniczce. W Polsce najczęściej spotykane są cztery gatunki lawendy. Są to:

Najpopularniejszy w Polscegatunek lawendy to lawenda wąskolistna. To roślina mrozoodporna. Okres jej kwitnienia przypada na lipiec i sierpień, choć może zacząć się już w czerwcu. Czas ten zależy od regionu i warunków atmosferycznych. W naszych warunkach klimatycznych krzewy lawendy osiągają wysokość między 50 a 80 cm. Najwyżej sięgają kwiatostany. Kwiaty lawendy to ozdoba ogrodu.

Lawenda kojarzona jest zazwyczaj z fioletowymi lub liliowymi kwiatami. Jednak zależnie od odmiany mogą przybierać inne barwy – mogą być również białe, różowe lub purpurowe. Kwiaty lawendy są liczne i bardzo małe, skupione są w kwiatostanach wyglądających jak kłosy.

Lawenda znana jest ze swoich korzystnych dla zdrowia właściwości. Podstawowym i najchętniej wykorzystywanym surowcem zielarskim są jej kwiaty. Roślina ta zawiera różne związki, w tym powszechnie znany olejek lawendowy. Znajduje ona zastosowanie nie tylko dla zdrowia, ale również w kosmetologii i kuchni.

Przycinanie lawendy na wiosnę

Lawenda ma małe wymagania, jeżeli chodzi o jej uprawę. Jednak warto przestrzegać podstawowych zasad jej pielęgnacji. Jedną z nich jest cięcie lawendy. Regularne przycinanie lawendy w odpowiednich porach jest podstawowym i bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Odpowiednio wykonane przycinanie sprawia, że roślina lepiej się rozkrzewia i zagęszcza w kolejnych latach. Ponadto cięcie pobudza także roślinę do ponownego kwitnienia.

Lawenda musi być przycinana co roku, i to zazwyczaj dwukrotnie. Pierwsze cięcie w roku odbywa się po zimie, drugie zaś - cięcie letnie - po okresie kwitnienia. Przycinanie lawendy ma na celu odmłodzenie rośliny, zapobiega zdrewnieniu pędów, a także poprawia ogólny wygląd i pokrój rośliny. Ponadto lawenda lubi dostęp powietrza, dlatego zbyt gęsta krzewinka będzie rosła gorzej, bo zbytnie zagęszczenie pędów jej nie służy.

Wiosenne cięcie lawendy wykonuje się na w okresie od drugiej połowy marca do początku kwietnia. Zaleca się wybrać dzień słoneczny i suchy. Temu zabiegowi poddaje się tylko gałązki nie zdrewniałe. Gałązki przycinamy o około 1/3 długości, jednak przede wszystkim zwróćmy uwagę na ulistnienie. Bowiem powinniśmy je przyciąć powyżej nieulistnionych części pędów. Nie wolno przycinać pędów zdrewniałych. Młode krzewinki lawendy należy przyciąć w pierwszym roku uprawy. Wówczas młode, niezdrewniałe pędy przycinamy nawet o połowę ich długości. Wiosenne przycinanie lawendy jest zabiegiem, który wykonuje się przed okresem kwitnienia.