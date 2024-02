Tuja – popularna roślina ogrodowa

Żywotnik, czyli dobrze znana w Polsce tuja (Thuja L.), to rodzaj roślin iglastych należący do rodziny cyprysowatych. Rodzaj ten obejmuje 5 gatunków krzewów i drzew. 2 z nich występują na terenie Ameryki Północnej, zaś 3 na terenie Azji - w takich krajach jak Japonia, Chiny czy Korea. W tych regionach są to główne gatunki lasotwórcze.

Zależnie od gatunku należącego do rodzaju tuja, rośliny te mogą być krzewami lub drzewami, które osiągają nawet 70m wysokości. Ich pnie mogą mieć szerokość ponad 6 metrów. Są to rośliny zimozielone. Gatunki tui takie, jak żywotnik zachodni czy żywotnik olbrzymi, są popularne jako rośliny ozdobne. W Polsce to właśnie te 2 gatunki są najczęściej spotykane wraz z formą pośrednią między nimi, czyli żywotnikiem pośrednim. Niektóre gatunki wykorzystywane są również jako rośliny lecznicze. Ponadto żywotnik olbrzymi jest źródłem drewna, które jest cenione ze względu na trwałość i łatwość obróbki.

Pielęgnacja tui

Podłoże: Tuje lubią podłoże o odczynie kwasowym. Najlepiej, żeby pH podłoża wynosiło między 4,5 a 5,5.

Podlewanie: Mimo że iglaki są uznawane za rośliny mało wymagające, to jednak tuje potrzebują nieco więcej naszej uwagi, zwłaszcza jeżeli chodzi o podlewanie. Wymagają częstego i obfitego podlewania. Ważne, by tuje podlewać, lejąc wodę pod roślinę, czyli bezpośrednio na glebę, a nie na gałęzie tui.

Nawożenie: Bardzo często po zimie możemy zauważyć, że naszym tujom brakuje składników odżywczych. Poznamy to po ich kolorze - roślina będzie wówczas żółta i brązowa. Jest to sygnał, że brakuje jej odpowiedniego nawożenia. Dlatego też w okresie po zimie warto zastosować nawóz, który będzie bogaty w siarkę oraz magnez – np.: siarczan magnezu - stosując go w pełnej dawce zalecanej na opakowaniu przez producenta.

Najlepiej nawozić tuje w 3 terminach. Pierwsze nawożenie w roku zaleca się wykonać w okresie wiosennym od marca do kwietnia, najpóźniej do połowy maja. Następnie na początku czerwca oraz w okresie jesiennym - miesiącach: wrzesień i październik.

Szczególnie w okresie od marca do czerwca zalecane są nawozy o wysokiej zawartości azotu oraz odpowiedniej ilości mikro i makroelementów - w tym wcześniej wspomnianego magnezu. Jest to bowiem pierwiastek, którego niedobór powoduje żółknięcie i obumieranie gałązek żywotnika. W przypadku nawozów stosowanych na jesień odradza się stosowanie nawozów azotowych. Najlepiej wówczas stosować te ubogie w azot. Zamiast tego dobrze jest zastosować te bogate w potas oraz fosfor, które zapewniają roślinie odporność na niskie temperatury.

Cięcie: Żywotnik lubi być często i regularnie przycinany. Tuje bowiem lubią dobrą cyrkulację powietrza oraz dostęp do światła. Regularne cięcie tej rośliny nie tylko poprawia przepływ powietrza i sprawia, że światło dociera również do położonych tuż przy pniu. Pozwala to także zachować ładny pokrój tui. Zaleca się, aby pierwsze cięcie w sezonie wiosennym wykonać po 15 maja.