Fugi w łazience i kuchni. Dlaczego warto dbać o ich czystość?

Fugi w łazience i kuchni są podatne na zabrudzenia przede wszystkim ze względu na większą wilgotność, stosowanie czynników chemicznych, ale i z powodu codziennego użytkowania. Brudne fugi nie tylko psują estetykę tych pomieszczeń, ale także mogą być siedliskiem dla bakterii, grzybów i pleśni, a te z kolei mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Dlatego warto regularnie czyścić fugi, aby utrzymać je w czystości. Dobrze dbać o systematyczność, nawet jeśli zabrudzeń nie widać gołym okiem, co pozwoli zapobiec rozwojowi mikroorganizmów.

Profesjonalne środki czyszczące do fug

Reklama

Na rynku dostępne są przeróżne profesjonalne środki czyszczące przeznaczone specjalnie do fug i spoin. Przed użyciem takich środków, należy zawsze dokładnie przeczytać instrukcję, aby upewnić się, że są odpowiednie do rodzaju fug i płytek, których dotyczy czyszczenie. Zazwyczaj środek nanosi się na zabrudzoną powierzchnię, następnie należy chwilę odczekać, po czym dodatkowo rozprowadzić go np. szczoteczką. Potem wystarczy wszystko spłukać czystą wodą. Pamiętaj, że niektóre produkty mogą być bardziej skuteczne na określone typy zabrudzeń, takie jak plamy z tłuszczu czy pleśń.

Reklama

Reklama

Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpiecznego stosowania i ochrony osobistej podczas czyszczenia. Często producenci ostrzegają, aby nie mieszać różnych specyfików oraz pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia po zastosowaniu silniejszych substancji.

Używanie oczyszczaczy parowych

Oczyszczacze parowe oznaczają rzecz jasna poniesienie pewnych kosztów, jednak ich zakup jest ważną inwestycją, która z całą pewnością szybko się zwróci. Czyszczenie za ich pomocą ma wiele zalet: para o wysokiej temperaturze i ciśnieniu może skutecznie usunąć brud, plamy i zanieczyszczenia z fug na długi czas. Wystarczy skierować strumień na brudne fugi, a następnie przetrzeć je szczoteczką lub gąbką. Ten sposób nie tylko skutecznie czyści fugi, ale także dezynfekuje je, eliminując rozmaite bakterie i grzyby.

Domowe sposoby na czyszczenie fug

Jeśli wolisz korzystać z domowych sposobów czyszczenia fug, istnieje wiele skutecznych opcji. Oto kilka sposobów, które może wypróbować każdy:

Soda oczyszczona i ocet

Soda oczyszczona i ocet to popularne składniki, które znajdują się praktycznie w każdej kuchni, nie każdy jednak wie, że można wykorzystać je do czyszczenia fug. Aby to zrobić, przygotuj roztwór składający się z opakowania sody oczyszczonej, 100 ml wody oraz 100 ml octu. Następnie należy nałożyć taką mieszankę na brudne fugi i pozostawić na kilkanaście minut. Po tym czasie przetrzyj fugi szczoteczką lub gąbką nasączoną wodą i spłucz całość. Wadą tego rozwiązania jest nieprzyjemny zapach octu, który może unosić się w pomieszczeniu jeszcze przez jakiś czas.

Sok z cytryny i sól

Innym domowym sposobem na czyszczenie fug jest wykorzystanie roztworu soku z cytryny i gorącej wody w proporcji 2:1, a następnie dodanie do niego trochę gruboziarnistej soli. Metoda aplikacji jest podobna jak wcześniej: mieszankę nałóż na brudną fugę i odczekaj około kwadransa. Następnie dokładnie wyszoruj czyszczoną powierzchnię, po czym obmyj ją wodą.

Inne metody

Okazuje się, że w domowym asortymencie znajduje się całkiem sporo środków, które można wykorzystać do walki z brudnymi fugami. Wśród nich jest woda utleniona wymieszana z wodą w proporcji 1:1. Skuteczna może także okazać się wybielająca pasta do zębów albo roztwór około dwóch opakowań proszku do pieczenia z niewielką ilością wody.

Zapobieganie zabrudzeniom fug

Aby utrzymać fugi w czystości na dłuższy czas, warto zastosować kilka prostych środków zapobiegawczych. Przede wszystkim regularnie utrzymuj czystość pomieszczenia, usuwając brud i plamy, zanim zdążą osiąść na fugach. Można to zrobić za pomocą miękkiej szczoteczki lub gąbki i łagodnego detergentu. Ważne jest również utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. W miarę możliwości unikaj również stosowania silnych detergentów, które mogą uszkodzić fugi i powodować powstawanie białego nalotu.