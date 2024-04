Warto przykładać uwagę, na to jakie kosmetyki nakładamy na swoją skórę i kiedy. Może to mieć ogromny wpływ na stan naszej skóry. Niektóre połączenia mogą jej wręcz zaszkodzić.

Czego nie łączyć ze sobą

Oto kilka przykładów kosmetyków, których nie powinniśmy łączyć. Na pierwszy ogień idą retinol i witamina C.

Są to dwa składniki, które są często używane w produktach do pielęgnacji skóry. Jednak łączenie ich może prowadzić do podrażnień i zaczerwienienia skóry. Najlepiej jest je rozłączyć. Warto używać retinolu wieczorem, a witaminy C rano. Kolejnymi kosmetykami są kwas salicylowy i kwas glikolowy.

Są to oba składniki, które pomagają w walce z trądzikiem. Jednak łączenie ich może być zbyt agresywne dla skóry, prowadząc do podrażnień i wysuszenia. Warto stosować te produkty na przemian.

Oleje, peelingi

Oleje i produkty na bazie wody nie mieszają się dobrze. Oleje mogą utworzyć barierę na skórze, która uniemożliwia przenikanie produktów na bazie wody. Dlatego lepiej nakładać produkty na bazie wody przed olejami.

Peeling mechaniczny złuszcza martwe komórki naskórka dzięki czemu skóra staje się gładsza. Nie powinno się go łączyć z retinolem, ponieważ może to skutkować podrażnieniami.

Właściwe zastosowanie kosmetyków, dostosowanych do indywidualnych potrzeb skóry, jest kluczowe dla ich skuteczności. Warto skonsultować się ze specjalistą( np. dermatologiem, kosmetologiem) przed stosowaniem różnych mieszanek na naszej skórze.