Figowiec sprężysty, potocznie nazwany fikusem sprężystym (łacińska nazwa Ficus elastica Roxb. ex. Homem), to popularna roślina doniczkowa pochodząca z południowo-wschodniej Azji. Ma atrakcyjne duże, błyszczące liście. Oprócz walorów estetycznych fikus sprężysty jest znany ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co czyni go nie tylko piękną, ale i funkcjonalną rośliną w domu. Dodatkowo w miarę prosta pielęgnacja sprawia, że jest to doskonały wybór dla osób, które mówią o sobie, że "nie mają ręki do kwiatów". Wystarczy zwrócić uwagę na kilka prostych rzeczy, aby cieszyć się zdrową rośliną.

Pielęgnacja liści

Główną cechą fikusa sprężystego są duże, błyszczące, skórzaste liście, które mogą osiągać nawet 30 cm długości. Kolor liści waha się od ciemnozielonego do niemal czarnego, a niektóre odmiany mają ozdobne, kremowe lub żółte wzory.

Liście należy przecierać regularnie tak, aby nie zalegał na nich kurz. Kurz blokuje dostęp światła, zaburza proces fotosyntezy i w konsekwencji roślina ma słabsze liście. Ponadto czyste liście są mniej podatne na choroby i ataki szkodników. Kurz i inne zanieczyszczenia tworzą środowisko sprzyjające rozwojowi przędziorków, oraz chorób grzybowych.

Liście wycieraj szmatką zwilżoną letnią przegotowaną wodą.

Co jest ważne zimą

Jako roślina tropikalna fikus sprężysty preferuje wysoką wilgotność, ciepło i rozproszone światło. Warunki te można łatwo symulować w domu, co czyni fikusa rośliną stosunkowo łatwą w utrzymaniu. Jednak zimą, kiedy w domach panuje suchsze powietrze i mniej światła, fikus wymaga dodatkowej uwagi. Warto ustawić w jego pobliżu nawilżacz powietrza, zwłaszcza jeśli liście zaczynają brązowieć. A jeśli liście żółkną, zacząć doświetlać roślinę lampami do roślin.

Zaleca się doświetlanie po maksymalnie 12 godzin dziennie. Ważne jest, aby zachować naturalny rytm dobowy rośliny, zapewniając okresy ciemności. Rośliny potrzebują "nocnego odpoczynku", więc nie należy pozostawiać światła włączonego przez całą dobę.

Rośliny potrzebują "nocnego odpoczynku", więc nie należy pozostawiać światła włączonego przez całą dobę. Jeśli zaczynasz doświetlać roślinę, zrób to stopniowo, aby uniknąć szoku świetlnego. Zacznij od kilku godzin dziennie i stopniowo zwiększaj czas.

Monitoruj reakcję fikusa na doświetlanie. Jeśli zauważysz, że liście stają się blade lub łodygi wydłużają się nadmiernie, może to być znak, że roślina otrzymuje za dużo światła.

Fikus sprężysty preferuje temperaturę w zakresie 15-25°C. Unikaj wystawiania rośliny na przeciągi oraz bliskości do źródeł ciepła, takich jak grzejniki, które mogą wywoływać gwałtowne zmiany temperatury.

Odpowiednie oświetlenie

Fikus preferuje jasne, ale nie bezpośrednie światło słoneczne. Bezpośrednie promienie słoneczne, szczególnie latem w godzinach południowych, mogą powodować poparzenia liści. Dlatego idealnym miejscem dla fikusa jest okno skierowane na wschód lub zachód, gdzie roślina będzie otrzymywać dużo światła, ale bez bezpośredniego słońca.

Regularne obracanie fikusa wokół własnej osi zapewni równomierny wzrost i uniknięcie przechylania się rośliny w kierunku światła. Zaleca się obracanie rośliny o ćwierć obrotu co tydzień.

Właściwe podlewanie

Fikus sprężysty preferuje umiarkowaną wilgotność gleby. Należy podlewać roślinę, gdy wierzchnia warstwa ziemi (około 2-3 cm) jest sucha. W praktyce może to oznaczać podlewanie raz na tydzień, ale częstotliwość ta będzie się różnić w zależności od warunków w pomieszczeniu.

Podczas podlewania ważne jest, aby gleba była równomiernie nawilżona, ale nie nasiąknięta wodą. Zaleca się podlewanie rośliny aż do momentu, gdy woda zacznie wyciekać z otworów drenażowych w doniczce, co wskazuje na to, że cała ziemia została nawodniona.

Jeśli ziemia jest stale mokra, należy zmniejszyć częstotliwość podlewania. W okresie zimowym, gdy rośliny wchodzą w stan spoczynku, fikus wymaga mniej wody. Ziemia powinna być dobrze wysuszona między kolejnymi podlewaniami. Nadmierne podlewanie zimą może prowadzić do problemów z korzeniami.

Fikusy są wrażliwe na chemikalia zawarte w wodzie kranowej, takie jak chlor i fluor. Zaleca się używanie filtrowanej lub przegotowanej wody, aby uniknąć problemów z liśćmi.

Zabieg, który warto wykonać zimą

Zima lub ostatecznie bardzo wczesna wiosna to najlepszy czas na przycinanie fikusa. Należy to zrobić, zanim roślina wejdzie w fazę wzrostu. Pomoże to fikusowi sprężystemu lepiej skoncentrować swoje zasoby na zdrowych częściach. Odpowiednie przycinanie ułatwia utrzymanie rozmiaru i kształtu rośliny oraz stymuluje jej zdrowy wzrost.