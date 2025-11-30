Tegoroczna, szósta już odsłona kampanii #lubiesiebie to zaproszenie do rozmowy o prawdziwej samoakceptacji - tej, która dojrzewa, zmienia się i ewoluuje. Organizatorzy podkreślają, że lubić siebie to najtrudniejsza, a zarazem najpiękniejsza relacja, jaką możemy stworzyć.

Droga do akceptacji

Do grona ambasadorek 6.edycji kampanii dołączyły cztery wyjątkowe kobiety: aktorki Roma Gąsiorowska, Karolina Gorczyca, Paulina Chapko i trenerka kobiet 40+ , Ola Żelazo. Każda z nich symbolizuje inny wymiar samoakceptacji, tworząc wspólnie portret współczesnej kobiety, która nie walczy ze sobą, ale wybiera siebie. 6. edycja #lubiesiebie to nie tylko kampania - to zaproszenie do codziennego rozmowy z samą sobą. Bo lubić siebie, to wybierać siebie. Każdego dnia.

Roma Gąsiorowska: lubię być swoją przyjaciółką

"Lubię siebie taką jaką jestem, ale to ważne, aby akceptować się jaką się jest i lubić siebie w każdej postaci, dbać o siebie, lubić ten gorszy dzień, ten lepszy dzień, akceptować, tulić, dbać masować, mówić do siebie miłe słowa, uwielbiam to. Lubię być swoją własną przyjaciółką, czasem bywam swoim największym wrogiem. Lubię siebie, że nigdy siebie nie zostawiłam i mogę na sobie polegać" - mówi Roma Gąsiorowska.

Paulina Chapko o życiu bez presji

"Dołączyłam do kampanii #lubiesiebie, ponieważ szczerze wierzę, że każda z nas może polubić siebie bez porównań, bez presji i bez spełniania oczekiwań innych ludzi. A także dlatego, że chce wziąć udział w rozmowie na temat kobiecości, która jest świadoma, mądra i czuła. Lubię swoją wrażliwość, pasję do tego co robię, ciekawość dzięki, której ciągle się rozwijam i lubię w sobie taką potrzebę poszukiwania prawdy zarówno w życiu jak i w sztuce" - powiedziała Paulina Chapko.

Karolina Gorczyca: od samoakceptacji zaczyna się zdrowie

"Zdecydowałam się dołączyć do kampanii #lubiesiebie bo uważam, że to jest szalenie ważny temat. Samoakceptacja jest fundamentem naszego zdrowia psychicznego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, zwłaszcza kiedy dzisiejszy świat narzuca nam presję bycia idealnymi, szybkim i zawsze dostępnym. Przez wiele lat uczyłam się akceptować siebie i budowałam poczucie własnej wartości. Jestem mamą dwójki dzieci i chciałabym, aby miały koło siebie mamę silną i szczęśliwą, która naprawdę potrafi się cieszyć z siebie. To właśnie od samoakceptacji zaczyna się zdrowie, dobre relacje i poczucie spełnienia" - zauważa Karolina Gorczyca.

Ola Żelazo o świadomych wyborach

"Z radością dołączyłam do 6. edycji kampanii #Lubiesiebie, której motywem przewodnim jest akceptacja. Wierzę, że w dzisiejszych czasach samoakceptacja jest jednym z najważniejszych fundamentów dobrego życia - pozwala nam świadomie wybierać to, czego potrzebujemy, i budować codzienność w zgodzie ze sobą. Na co dzień pracuję jako instruktorka pilatesu i nauczycielka jogi, a w swojej działalności widzę, jak wiele kobiet wciąż nosi w sobie krytykę, napięcie i presję „bycia idealną”. Chcę to zmieniać. Zachęcam kobiety, by zaczęły naprawdę lubić siebie, swoje ciała i swoją drogę. Bo kiedy patrzymy na siebie z czułością, łatwiej o równowagę, troskę o zdrowie i codzienną siłę - tę fizyczną i tę wewnętrzną. Właśnie o tym jest ta kampania. O oddechu. O miękkości. O sile, która rośnie wtedy, gdy przestajemy walczyć ze sobą” - zapewnia Ola Żelazo.

Najważniejsze jest wsparcie

Kampania #lubiesiebie przypomina, że choć każda kobieta przechodzi swoją drogę do samoakceptacji inaczej – żadna nie musi iść nią sama. Największa siła tkwi we wzajemnym wsparciu. Projekt jest realizowany od 2022 roku. W poprzednich edycjach udział wzięły m.in.: Maria Sadowska, Lidia Popiel, Marta Lech-Maciejewska, Agnieszka Więdłocha, Kasia Żak, Joanna Liszowska, Małgorzata Pieczyńska, Kamilla Baar, Joanna Trzepiecińska, Alina Adamowicz i Magdalena Kumorek. "Jest mi niezmiernie miło ze mamy już 6. edycję akcji #lubiesiebie i że dzięki tak wspaniałym kobietom, czyli naszym ambasadorkom możemy mówić bardzo głośno o tym, co jest arcyważne, czyli o samoakceptacji. Od początku #lubiesiebie była kampanią o emocjach, nie o zabiegach. Wierzę, że medycyna estetyczna może być narzędziem wspierającym samoakceptację - nie dlatego, by coś ukryć, ale by odzyskać komfort w swoim ciele" - podsumowuje dr Franciszek Strzałkowski, inicjator akcji.