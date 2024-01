Anturium. Egzotyczny kwiat w twoim domu

Anturium to roślina doniczkowa, ale hodowana jest także na kwiat cięty. To, co uważane jest za kwiat, jest w rzeczywistości przebarwionym liściem. Najczęściej występuje w kolorze czerwonym, ale są też odmiany białe, różowe i wielobarwne. W domowej uprawie doskonale sprawdzają się gatunki karłowate. Ich wysokość z reguły nie przekracza 40 centymetrów. Anturium kwitnie latem, jednak jeśli zapewnisz mu idealne warunki, będzie cieszyć kolorami przez cały rok! Wybierając anturium w sklepie, sprawdź kondycję liści. Jeśli nie błyszczą się lub są wiotkie, być może roślina jest przesuszona.

Niezwykłe właściwości anturium

Anturium to roślina, która oczyszcza powietrze. Ma bowiem zdolność neutralizowania formaldehydu, amoniaku i ksylenu, czyli toksycznych związków, które mogą znajdować się w powietrzu. Co więcej, roślina poprawia wilgotność i bardzo efektywnie wytwarza tlen. Dzięki anturium w pokoju stworzysz sobie doskonały mikroklimat, który może pozytywnie wpłynąć na twoje samopoczucie. Jedna roślina w doniczce o średnicy 14–15 cm może oczyścić powietrze nawet w 4 m kw. powierzchni. W większych pomieszczeniach warto umieścić więcej roślin. Świetnie sprawdzą się jako ozdoba do biura lub gabinetu.

Jakie warunki zapewnić anturium w domu?

Anturium pochodzi z lasów deszczowych, dlatego uwielbia, gdy jest wilgotno i ciepło. Idealna temperatura dla nich to około 21–23 stopnie Celsjusza. Z kolei zimą może być nieco niższa – wystarczy 16 stopni Celsjusza. Idealnym podłożem dla anturium będzie mieszanka torfu z ziemią do storczyków. Anturia dobrze radzą sobie również w uniwersalnym podłożu z perlitem. Roślina najlepiej rośnie w jasnych pomieszczeniach o rozproszonym świetle lub w półcieniu. Bezpośrednia ekspozycja na promienie słoneczne spowoduje zmianę koloru i zasychanie brzegów liści oraz utratę charakterystycznego połysku. Z kolei na stanowiskach zbyt ciemnych anturium może przestać rosnąć i kwitnąć.

Roślina lubi, gdy w powietrzu jest duża wilgotność. W tym celu można zraszać anturium rozproszonym strumieniem wody nawet codziennie bądź postawić je na podstawce z kamieniami i wodą. Anturium ma rozłożyste liście, na których niestety lubi osiadać kurz. Warto zatem od czasu do czasu przetrzeć je wilgotną szmatką lub miękką gąbką.

Podlewanie, nawożenie, przesadzanie

Anturium należy podlewać, gdy podłoże przeschnie. Ziemia powinna dobrze nasiąknąć wodą, jednak jej nadmiar, zebrany na podstawce, należy zawsze wylewać. Idealnie, jeśli woda będzie miękka lub będzie to deszczówka. Anturium od wiosny do jesieni wymaga nawożenia, np. nawozem do storczyków lub biohumusem.

Do pielęgnacji rośliny sprawdzi się nawóz płynny, najlepiej rozcieńczony w wodzie do podlewania. Taki zabieg warto przeprowadzać raz na 2–4 tygodnie. Roślinę można rozmnażać poprzez podział rozrośniętych egzemplarzy. Wystarczy wyjąć ją z doniczki i ręcznie podzielić na pół. Zabieg rozmnażania najlepiej przeprowadzać co 2 lata wczesną wiosną.

Uwaga! Anturium ma też wady. Zachowaj ostrożność

Anturium to roślina, której pędy i liście zawierają niewielkie ilości szczawianu wapnia, który jest niebezpieczny zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, zwłaszcza kotów. W kontakcie ze skórą może pojawić się wysypka.Zjedzenie rośliny jest również niebezpieczne. Może doprowadzić do obrzęku błon śluzowych, może pojawić się również ból brzucha, biegunka. Z tego też względu decydując się na anturium w domu, należy umieścić je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Wszelkie prace pielęgnacyjne, takie jak przesadzanie, nawożenie, też najlepiej wykonywać w rękawiczkach.