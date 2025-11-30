Zdrowa skóra jest dobrze napięta, jędrna, elastyczna, promienna i pozbawiona niedoskonałości. Ma jednolity kolor oraz bije z niej świeżość. Jak to uzyskać? Czynników jest wiele. To zdrowy styl życia, odpowiednia dieta, relaks i dużo snu. A także odpowiednia pielęgnacja.

Biologia skóry

Dr Agnes Frankel, lekarka medycyny estetycznej i anti-aging, twórczyni metody True Lift, podkreśla, że skuteczna pielęgnacja to proces oparty na wiedzy medycznej i zrozumieniu biologii skóry. "Skóra jest jak sukienka na całe życie: musi być doskonale skrojona od środka. Dla mnie skuteczna pielęgnacja to nie tylko przyjemność, ale biologia, która działa. To kosmetyki, które rozumieją potrzeby skóry - aktywizują fibroblasty, wzmacniają barierę, przywracają równowagę mikrobiomu" - mówi specjalistka. "Bo piękno to nie przypadek - to wynik nauki, konsekwencji i dobrze dobranych składników. Dla mnie idealna pielęgnacja to taka, która nie udaje efektu zabiegu, tylko go wspiera, przedłuża i wzmacnia" – podkreśla dr Agnes Frankel.

Jak zachować młodość skóry?

"Zacznij od poznania swojej skóry. Nie tej z reklamy, tylko tej prawdziwej – z jej codziennymi potrzebami, mikrobiomem, hormonami. Wybierz pielęgnację, która nie obiecuje cudów, tylko działa z w zgodzie fizjologią twojej skóry. Regularność, ochrona przed UV, regeneracja - to prawdziwe sekrety młodości. I jeszcze jedno: nie bój się korzystać z wiedzy specjalistów. Dziś najlepsze efekty daje współpraca: lekarz i indywidualnie dobrane zabiegi plus świadoma pielęgnacja" - stwierdziła Dr Agnes Frankel, właścicielka Dr. Frankel’s Clinic, zapytana o radę dla kobiet, które chcą zachować młodość skóry.

Najsilniejsze trendy w pielęgnacji

"Obecnie najsilniejsze są te trzy trendy ze Stanów Zjednoczonych, które wpływają na Europę, czyli szybka ekspansja domowych, »profesjonalnych« urządzeń (LED, mikroprądy, małe urządzenia RF), odchodzenie od wypełniaczy wolumetrycznych w stronę biostymulujących/regeneracyjnych iniekcji oraz długoterminowych metod przebudowy skóry, pielęgnacja uwzględniająca mikrobiom i długofalowe zdrowie skóry" - podkreśliła Olivia Roumain, międzynarodowa ekspertka i główny szkoleniowiec marki Revision Skincare.