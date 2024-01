Wilczomlecz białounerwiony jest wyjątkowy ze względu na swoje jasnozielone liście z charakterystycznymi białymi żyłkami. Jednak zimą często można zaobserwować u niej pewne zmiany, które mogą wzbudzać zaniepokojenie u właścicieli. Dlaczego ta roślina traci liście w chłodniejszych miesiącach? Czy brak białych żyłek na liściach to powód do zmartwień? Zimą ważne jest, aby zapewnić mu odpowiednie warunki, by nie chorował.

Zimowe wyzwania

Zimą wilczomlecz białounerwiony może gubić liście, co często jest reakcją na niższe temperatury i ograniczoną ilość światła. W naturalnym środowisku roślina ta przechodzi przez okres spoczynku w chłodniejszych miesiącach, co w warunkach domowych może objawiać się właśnie utratą liści. Ważne jest, aby zapewnić jej odpowiednie warunki – umiarkowane podlewanie i wystarczającą ilość światła.

Gubienie liści

Jeśli wilczomlecz białounerwiony zgubi wszystkie swoje liście, może to być spowodowane częścią naturalnego cyklu życia rośliny. Zaobserwuj, czy dzieje się to sezonowo np. na początku zimy, kiedy zmienia się światło. Może też wynikać ze stresu rośliny, na który wpływają przesadzanie, zmiana lokalizacji, zła temperatura, czy właśnie niewłaściwe oświetlenie. Symptomem zbyt słabego oświetlenia jest też utrata wyrazistości białych nerwów na liściach.

Wilczomlecze są też wrażliwe zarówno na przelanie, jak i na przesuszenie. Wilczomlecz może tracić liście, jeśli warunki w pomieszczeniu są zbyt suche, zwłaszcza w zimie, kiedy ogrzewanie może dodatkowo wysuszać powietrze. Roślina ta preferuje umiarkowaną wilgotność powietrza.

Ważne jest też, by gleba była dobrze przepuszczalna. Idealna mieszanka to ziemia do sukulentów zmieszana z perlitem lub piaskiem w celu zwiększenia przepuszczalności. Taka ziemia zapobiegnie zastojom wody i zmniejszy ryzyko gnicia korzeni.

Brak białych żyłek na liściach

Mało wyraziste nerwy na liściach mogą być spowodowane niedoborem składników odżywczych. Wilczomlecz białounerwiony najlepiej rośnie przy użyciu nawozów przeznaczonych dla sukulentów i kaktusów. Nawożenie powinno odbywać się regularnie, ale niezbyt często. W sezonie wzrostu (wiosną i latem) nawożenie raz na miesiąc jest wystarczające. W okresie zimowym należy go całkowicie zaprzestać lub ograniczyć (do nawożenia co 2 miesiące).

Jeśli zadbasz o odpowiednie warunki, liście wilczomlecza białounerwionego szybko odrosną, a z czasem pojawią się na nich białe żyłki. Wyraźniejsze białe nerwy widać u starszych liści. Młode siewki i młode liście są często dość długo całe zielone.