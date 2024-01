Odpowiednie światło

Aloes jest rośliną, która lubi światło słoneczne. Postaw go w miejscu, gdzie będzie otrzymywał jasne, rozproszone światło. Unikaj bezpośredniego słońca od strony południowej, zwłaszcza latem, gdy intensywność promieni słonecznych może być zbyt silna i może po prostu wypalać w roślinie dziury. Jeśli aloes przebywa w zbyt ciemnym miejscu, może stracić swój naturalny blask. Szybko poznasz, czy twoja roślina ma za mało światła – liście tracą intensywnie zielony kolor, stają się delikatnie zielone, z czasem barwa maksymalnie blednie.

Umiejętne podlewanie

Aloes to sukulent, co oznacza, że magazynuje wodę w liściach. Nie należy go zbyt często podlewać, aby uniknąć zbyt wilgotnego podłoża, co może prowadzić do gnicia korzeni. Wystarczy podlewać aloes raz na 2 tygodnie wiosną i latem. Jesienią i zimą trzeba ograniczyć ilość wody, ponieważ roślina w tym okresie jest w stanie spoczynku. Wystarczy raz na 3–4 tygodnie. Jeżeli nie wiesz, kiedy podlać roślinę, sprawdź najpierw dłonią, czy podłoże całkowicie wyschło. Możesz użyć też drewnianego patyczka, np. od lodów. Włóż go w podłoże i odczekaj 5 minut. Jeżeli po wyjęciu jest suchy, oznacza to, że aloes potrzebuje wody.

Podlewanie sukulentów najlepiej przeprowadzać solidnie – włóż doniczkę z aloesem do wysokiej podstawki i nalej sporo wody w podłoże. Pozwól, by wyleciała na zewnątrz do podstawki, ale jej nie wylewaj. Daj roślinie „napić się” maksymalnie. Zostaw ją w wodzie na mniej więcej 30 minut, po tym czasie wylej nadmiar wody z podstawki.

Do podlewania aloesu najlepsza będzie miękka, odstana woda o temperaturze pokojowej. Możesz polewać go przefiltrowaną wodą. Kranówka też będzie w porządku, pod warunkiem że nie jest zbyt twarda.

Dobrze dobrane podłoże

Aloes rośnie najlepiej w lekkiej, dobrze przepuszczalnej glebie. Możesz używać gotowej mieszanki do sukulentów i kaktusów lub przygotować własną, dodając do ziemi piasek lub perlit. Upewnij się, że doniczka aloesu ma otwory odprowadzające wodę, aby uniknąć nadmiernego zalewania. Aloes nie przeżyje zbyt długo w osłonce bez odpływu.

Umiejętne przycinanie

Zawsze przycinaj starsze, uschnięte liście aloesu. Używaj ostrych, czystych nożyczek i wykonuj cięcia pod kątem, aby zachować estetyczny wygląd rośliny. Przycinanie oczyszcza i utrzymuje roślinę w dobrej formie, a także pobudza wzrost nowych liści. Jeżeli chcesz odciąć liście w celach kosmetycznych, wybieraj te od spodu, silne i grube.

Chroń aloes przed zimnem!

Aloes to roślina pochodząca z obszarów o ciepłym klimacie, dlatego ważne jest, aby chronić ją przed zimnem. W przypadku niskich temperatur przenieś aloes do cieplejszego pomieszczenia lub zastosuj dodatkową warstwę ochronną, na przykład poprzez umieszczenie go przy ciepłej ścianie. Pamiętaj, aby absolutnie nie stawiać go blisko kaloryfera. Mimo że aloes jest sukulentem i teoretycznie dobrze radzi sobie z pustynnym powietrzem, niestety nie wytrzyma długo przy źródle tak intensywnego ciepła. Aby roślina się nie wychładzała – na co są szczególnie narażone egzemplarze w ceramicznych doniczkach – owiń doniczkę kawałkiem szmatki, np. starym T-shirtem, szalikiem czy małym kocykiem. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią izolację.

Rozsądne nawożenie

Nie przesadzaj z nawożeniem aloesu. Wystarczy zastosować nawóz raz na 2–3 miesiące w okresie wzrostu, czyli od wiosny do jesieni (od połowy marca do września). Wybierz nawóz przeznaczony specjalnie dla sukulentów i kaktusów. Stosuj go zgodnie z zaleceniami producenta.

Pamiętaj, że każdy aloes nieco różni się w wymaganiach pielęgnacyjnych. Obserwuj swoją roślinę i na bieżąco modyfikuj metody w zależności od jej aktualnych potrzeb.