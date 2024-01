Jako roślina pochodząca ze zróżnicowanych ekosystemów, cyklamen perski jest zdolny do przystosowania się do różnych warunków środowiskowych. Jest to jeden z powodów, dla których dobrze radzi sobie w warunkach uprawy domowej. Jednak zimą, gdy kwitnie, cyklamen jest wrażliwszy. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, by zachował zdrowie, i co może wpływać na gorszy stan kwiatów czy liści.

Prawidłowe doświetlanie

Cyklamen wymaga zimą doświetlania lampą LED do roślin. Zwykle wystarcza ok. 5 godzin dziennie. Jednak ważne jest obserwowanie rośliny podczas doświetlania. Jeśli cyklamen wydaje się słaby lub jego liście stają się blade, może to oznaczać, że wymaga więcej światła. Z drugiej strony, jeśli liście zaczynają żółknąć, może to wskazywać na zbyt intensywne doświetlanie.

Wyższa wilgotność

Cyklamen perski lubi wysoką wilgotność, ale nie lubi spryskiwania. Bezpośrednie opryskiwanie liści wodą może prowadzić do problemów z grzybami lub plamistością liści. Lepiej zwiększyć wilgotność wokół rośliny, niż bezpośrednio ją spryskiwać.

Ustawienie za blisko nawilżacza powietrza i osadzanie się mgiełki wodnej na liściach, także może zaszkodzić, zamiast pomóc. Najlepiej ustawić doniczkę z cyklamenem na podstawce wypełnionej perlitem lub keramzytem i wlać wodę. Zapewni to odpowiednią wilgotność powietrza wokół rośliny, nie narażając jej korzeni na zbytnie zamoczenie.

Właściwe podlewanie

Podlewanie to kluczowy aspekt w zimowej pielęgnacji cyklamena perskiego. Cyklameny nie lubią nadmiaru wody. Przelanie może prowadzić do gnicia korzeni. Zawsze sprawdzaj wilgotność gleby przed podlaniem.

Podlewanie bezpośrednio na liście i kwiaty może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Zamiast tego podlewaj roślinę bezpośrednio na ziemię, a najlepiej rozważ podlewanie rośliny przez umieszczenie doniczki w naczyniu z wodą, co pozwala glebie nasiąknąć wodą od spodu.

Umieść doniczki w naczyniu z przefiltrowaną wodą na kwadrans tak, by woda sięgała ponad połowy doniczki. Następnie umieść doniczkę w pustym zlewie i pozwól nadmiarowi wody ociec, aby uniknąć gnicia korzeni. Gdy woda odcieknie, możesz dodatkowo umieścić doniczkę na listku papieru ręcznikowego. Papier odciągnie nadmiar wody z doniczki.

Stosowanie nawozu

Zawsze stosuj nawóz w mniejszym stężeniu, niż zaleca producent. Rośliny doniczkowe, takie jak cyklamen, są bardziej wrażliwe na silne nawozy.

Używaj nawozu do roślin kwitnących z większą zawartością potasu, rozpuszczalnego w wodzie. Stosuj ⅔ lub połowę zalecanej dawki nawozu, lub dodaj dwa razy więcej zalecanej wody.

Miejsce, gdzie stoi roślina

Cyklamen perski jest bardzo wrażliwy na przeciągi i zimne prądy powietrza. Przeciągi mogą powodować stres dla rośliny i przyczyniać się do uszkodzeń liści oraz problemów z kwitnieniem.

Dlatego ważne jest, aby umieścić cyklamen w miejscu, gdzie jest chroniony przed przeciągami i zimnym powietrzem, szczególnie w okresie zimowym. Optymalne miejsce dla cyklamenu to takie, które zapewnia dużo światła, ale jest osłonięte od bezpośredniego działania silnych wiatrów czy zimnego powietrza z okien, czy drzwi.

Co jeszcze jest ważne

Regularnie usuwaj zwiędnięte kwiaty i żółte lub uschnięte liście. Dzięki temu roślina będzie mogła skupić swoją energię na produkcji nowych kwiatów i liści.

Cyklamen perski preferuje glebę o lekko kwaśnym do neutralnego pH, w zakresie od około 6,0 do 7,0. Jeśli podejrzewasz, że przyczyną gorszego stanu rośliny, żółknięcia liści i opadania kwiatów, może być niewłaściwy odczyn gleby, możesz skorzystać z testów pH dostępnych w sklepach ogrodniczych (koszt od 5 zł zwykłe papierki lakmusowe). Testy pozwolą określić aktualny poziom kwasowości gleby i odpowiednio ją modyfikować.

Jeśli gleba jest za kwaśna, możesz dodać zmielone skorupki ugotowanych kurzych jaj. To zwiększy jej zasadowość. Wystarczy 2-3 łyżeczki skorupek wymieszać z górną warstwą ziemi. I sprawdzić za 2 tygodnie ponownie pH gleby.

Jeśli gleba jest za mało kwaśna, można dodać zmielone i wysuszone fusy z kawy. To zwiększy kwasowość gleby. Wystarczy 2-3 łyżeczki fusów z kawy wymieszać z górną warstwą ziemi. Ponownie odczyn gleby sprawdź, za ok. 2-3 tygodnie.