Zamiokulkas: Co to za rodzaj roślin?

Zamiokulkas (Zamioculcas) to rodzaj kwitnących wieloletnich roślin tropikalnych. Gatunki zamiokulkasa pochodzą z Afryki i rosną w naturalnie w strefie klimatów: zwrotnikowego oraz podzwrotnikowego. Nazywane jest one klejnotem Zanzibaru, rośliną wieczności czy też szmaragdową palmą.

Gatunki roślin z rodzaju zamiokulkas znane w Polsce jako rośliny dekoracyjne, mają błyszczące, skórzaste liście. Co jakiś czas kwitną. Korzenie zamiokulkasa mają formę kłączy i posiadają dużą zdolność magazynowania wilgoci. Dzięki temu roślina jest bardzo wytrzymała na suszę. W doniczce zamiokulkas dorasta zazwyczaj do 45-60 cm wysokości, choć może również mieć około 1 metra. Lubi gleby dobrze przepuszczalne o odczynie kwaśnym lub lekko kwaśnym. Ze względu na małe wymagania pielęgnacyjne jest on rośliną ozdobną łatwą w utrzymaniu. Jednak należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. W Polsce zamiokulkas potocznie nazywany jest "zamią". Jednak jest to błąd, gdyż zamia i zamiokulkas są to dwie inne rośliny - choć wyglądają bardzo podobnie.

Jak wygląda zamiokulkas Raven?

Dość mało znany w Polsce jest jeszcze zamiokulkasRaven. Roślina ta ma lśniące liście, które są ułożone naprzemiennie na grubych pędach, wyrastających z podziemnychkłączy. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest występowanie liści, które są właściwie prawie czarne. Ponadto wypuszczane przez zamiokulkasaRaven nowe pędy początkowo mają ciekawy kolor – limonkowy. Z czasem pojawiają się na nich czarne przebarwienia, początkowo wyglądające niczym ombre. Z czasem liście stopniowo ciemnieją aż staną się zupełnie czarne – kruczoczarne. Stąd też nazwa tej odmiany, bowiem z j. ang. ”raven” oznacza ”kruk”.

Wymagania pielęgnacyjne zamiokulkasa Raven

Podłoże.Zamiokulkasa Raven po zakupie należy od razu przesadzić w dobrze przepuszczalne podłoże przeznaczone do kaktusów i sukulentów. Można również samemu przygotować mieszankę - mogą znaleźć się w niej np.: perlit, keramzyt, wermikulit, piasek czy żwirek. Ważne, aby podłoże dobrze przepuszczało wodę. To w którym kupujemy roślinę, nie jest odpowiednie do hodowli. Przesadzenie od razu po zakupie jest kluczowe i wpływa znacząco na dalszą kondycję rośliny.

Podlewanie i nawożenie. Zamiokulkasa podlewamy oszczędnie, niewielką ilością odstanej wody. Najlepiej podlewać go rzadko - raz lub maksymalnie 2 razy w miesiącu. Ważne, żeby było to podlewanie systematyczne. Prawidłowo podlewamy zamiokulkasa wtedy, kiedy podłoże jest suche. Unikajmy podlewania dużą ilością wody, ponieważ to może doprowadzić do gnicia korzeni. Dlatego, jeśli zapomnimy podlać tę roślinę, to aby uzupełnić niedobór wody, trzeba ją podlać małą ilością wody, odczekać 10-15 minut i podlać ponownie również oszczędnie - absolutnie nie wolno jej przelewać. Jeżeli chodzi o nawożenie, to zamiokulkasRaven nie wymaga częstego nawożenia. Od czasu do czasu można dodać trochę nawozu płynnego do wody.

Stanowisko dla zamiokulkasa Raven. Mamy tutaj dużą dowolność. Oczywiście każdy zamiokulkas lubi mieć dostęp do światła. Najlepiej, aby było to światło rozproszone, gdyż to zbyt intensywne, bezpośrednie światło słoneczne może spowodować efekt przypalenia liści. Jednak z czasem jest on się w stanie przyzwyczaić zarówno do zbytniego nasłonecznienia, jak również do małej ilości światła. Faktem jest, że wszystkie rośliny potrzebują do wzrostu światła słonecznego. Niemniej jednak, jeżeli mielibyśmy wybrać roślinę, która w pomieszczeniach z małą ilością naturalnego światła wytrzyma najdłużej, to będzie to niewątpliwie zamiokulkas Raven.