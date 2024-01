Dlaczego czyszczenie okapu jest ważne?

Regularne czyszczenie okapu to nie tylko kwestia estetyki, ale również dbania o sprawnie działający sprzęt i czyste powietrze w naszej kuchni. Okap pełni ważną rolę w procesie wentylacji, pozbywając się nadmiaru wilgoci i nieprzyjemnych zapachów podczas gotowania. Gdy tłuszcz oraz inny brud zaczynają się osadzać na filtrze i wnętrzu urządzenia, może to prowadzić do zablokowania przepływu powietrza, zwiększenia hałasu i zmniejszenia skuteczności pracy samego okapu. Dlatego tak istotne jest regularne czyszczenie tego kuchennego sprzętu.

Jak często powinniśmy czyścić okap?

Reklama

Okap powinno się średnio czyścić co najmniej raz na miesiąc, natomiast filtry węglowe należy wymieniać w co 3-5 miesięcy – tyle średnio wynosi ich żywotność. Jeśli gotujemy codziennie dla kilku osób, powinniśmy umyć okap nawet raz na tydzień, choć tak naprawdę najlepiej monitorować stan urządzenia na bieżąco. Każdy ma w swojej kuchni indywidualną rutynę, a więc sprzęt może się brudzić z różną częstotliwością. Kluczem zawsze jest jednak regularność. Im dłużej będziesz zwlekać, tym zabrudzenia mocniej się utrwalą.

Reklama

Reklama

Jak wyczyścić okap pokryty tłuszczem?

Zarówno zewnętrzna powłoka okapu, jak i jego filtry są narażone na osadzanie się tłuszczu. Co gorsza, do tłustej warstwy przyczepia się kurz, co znacznie utrudnia czyszczenie. Istnieje kilka skutecznych metod na wyczyszczenie okapu.

Jedną z najskuteczniejszych metod na usunięcie tłuszczu jest zastosowanie oliwy z oliwek lub płynu do naczyń. Po prostu nalej trochę płynu na gąbkę lub ściereczkę z mikrofibry, a następnie nanieś na powierzchnię okapu. Odczekaj kilka minut i przetrzyj sprzęt wilgotną gąbką.

jest zastosowanie oliwy z oliwek lub Po prostu nalej trochę płynu na gąbkę lub ściereczkę z mikrofibry, a następnie nanieś na powierzchnię okapu. Odczekaj kilka minut i przetrzyj sprzęt wilgotną gąbką. Ocet jest znanym środkiem czyszczącym, który doskonale radzi sobie z tłuszczem. Wystarczy przygotować w spryskiwaczu mieszaninę wody i octu w proporcjach 1:1, po czym rozpylić na okapie . Po odczekaniu kilku minut przetrzyj powierzchnię np. ręcznikiem papierowym.

jest znanym środkiem czyszczącym, który doskonale radzi sobie z tłuszczem. Wystarczy przygotować w spryskiwaczu mieszaninę wody i octu w proporcjach 1:1, po czym rozpylić . Po odczekaniu kilku minut przetrzyj powierzchnię np. ręcznikiem papierowym. Soda oczyszczona stanowi kolejny domowy sposób, który może pomóc w skutecznym czyszczeniu. Wystarczy przygotować pastę z sody oraz wody, a następnie rozetrzeć ją w brudnych miejscach i przemyć wodą.

To najbardziej popularne metody czyszczenia okapu, jeśli jednak jest on bardzo zabrudzony, możesz wykorzystać także środki chemiczne dostępne w sklepach. Na rynku dostępnych jest wiele odtłuszczających detergentów w sprayu. Przy korzystaniu z nich, nie zapomnij o przewietrzeniu kuchni.

Jak wyczyścić filtr okapu?

Aby właściwie zadbać o okap, należy zdjąć jego pokrywę i sprawdzić stan filtrów. Te jednorazowe trzeba wymienić, a wielorazowe wyczyścić zgodnie z instrukcją do urządzenia. Przeważnie wystarcza do tego zwykła woda.

Same kratki można zazwyczaj swobodnie zdejmować, po czym myć je w zlewie lub zmywarce. Możesz odkręcić wentylator, o ile model urządzenia na to pozwala i umyć go w wodzie. Jeśli jest mocniej zabrudzony – wyczyść go z pomocą wymienionych wcześniej środków.

Dobre praktyki

Na koniec warto wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, które mogą wpływać na intensywność brudzenia się okapu. Po pierwsze, rodzaj kuchenki ma znaczenie. Gazowe modele powodują więcej zanieczyszczeń, które osadzają się na filtrach. Dlatego też w ich przypadku będziesz prawdopodobnie musiał częściej myć okap. W trakcie gotowania nie zapominaj natomiast o pokrywach na garnki - dzięki nim zredukujesz choć trochę ilość oparów przedostających się do urządzenia.

Pamiętaj również, że jeśli posiadasz wyposażenie z tzw. wysokim połyskiem, powinieneś szczególnie uważać przy jego czyszczeniu. Dotyczy to szczególnie gąbek z chropowatą stroną, która może zostawić na nim ślad.