Święta, sylwester czy karnawał to czas pełen uroczystych posiłków i zabaw, ale niestety często również tłustych plam na ubraniach. Od świątecznych pasztetów po karnawałowe przekąski, te szczególne dni mogą pozostawić trwałe ślady na ulubionych strojach. Tłuste plamy mogą być trudne do usunięcia, ponieważ olej i inne tłuszcze wnikają głęboko w strukturę tkaniny, zostawiając nieestetyczne ślady. Jednak z odpowiednią wiedzą i narzędziami przywrócisz ubraniom dawny blask.

Jak usunąć tłuste plamy z bawełny

Bawełna, będąca jednym z najpopularniejszych materiałów w naszych szafach, jest stosunkowo wytrzymała, ale wymaga odpowiedniej troski przy usuwaniu tłustych plam

Świeżą plamę posyp talkiem, skrobią kukurydzianą, kredą lub nawet zwykłą mąką. Te naturalne absorbenty pomogą wchłonąć tłuszcz z tkaniny. Pozostaw je na plamie na około 30 minut do kilku godzin.

Jeśli plama jest zaschnięta, zanim posypiesz ją środkiem absorbującym, namocz ją wodą gazowaną i zostaw na 30 minut. Następnie posyp środkiem absorbującym i zostaw na całą noc. Po upływie tego czasu delikatnie zetrzyj absorbent z tkaniny. Możesz użyć miękkiej szczotki lub po prostu strzepnąć nadmiar.

Nałóż bezpośrednio na plamę trochę płynu do mycia naczyń. Delikatnie wmasuj go w tkaninę, używając palców lub miękkiej szczoteczki do zębów. Zostaw pianę na 20 minut. Następnie upierz ubranie w najwyższej dopuszczalnej temperaturze (sprawdź etykietę ubrania), używając standardowego proszku lub płynu do prania. Jeśli plama jest wyjątkowo uporczywa, możesz użyć programu do prania silnie zabrudzonych tkanin.

Zostaw ubranie do naturalnego wysuszenia. Jeśli zostały pozostałości plamy, wysoka temperatura może je utrwalić, dlatego nie susz ubrania w suszarce.

Jeśli plama nie zeszła całkowicie, dla szczególnie opornych plam możesz spróbować użyć mieszanki octu i wody (w proporcji 1:1). Po namoczeniu plamy przez 30 minut ponownie upierz ulubiony strój.

Innym sposobem jest użycie pasty z sody oczyszczonej i świeżego soku z cytryny. Użyj ok.1-2 łyżek sody oczyszczonej i soku wyciśniętego z ćwiartki cytryny. Soku użyj tyle, by pasta była gęsta. Nałóż ją na plamę, pozostaw na około godzinę, a następnie zmyj ciepłą wodą. I upierz ubranie, jak zawsze.

Możesz jeszcze spróbować namoczyć plamę w ciepłym mleku i dodać trochę mąki kukurydzianej. Pozostaw na kilka godzin, a następnie wypierz ubranie. Rozpocznij od nałożenia wystarczającej ilości mleka na plamę, tak aby była ona całkowicie pokryta. Mleko pomaga w "rozluźnieniu" tłuszczu w plamie. Następnie posyp plamę mąką kukurydzianą. Użyj jej tyle, aby stworzyć cienką warstwę na powierzchni mleka. Mąka kukurydziana działa jak absorbent, wchłaniając tłuszcz z mleka i z tkaniny. Zostaw na 20 minut. Po upływie tego czasu delikatnie wymieszaj mleko z mąką kukurydzianą na plamie, tworząc pastę. Pasta powinna być na tyle gęsta, aby przylegała do plamy, ale nie tak sucha, aby się kruszyła. Zostaw na 3-4 godziny, a najlepiej na całą noc. Po upływie tego czasu delikatnie usuń pastę z tkaniny. Na koniec spłucz obszar plamy ciepłą wodą i upierz ubranie zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

Jak usunąć tłuste plamy ze sztucznych tkanin?

Usuwanie zaschniętych plam tłuszczu z tkanin sztucznych, takich jak poliester, nylon czy akryl, wymaga specjalnej uwagi, ponieważ materiały te są one mniej odporne na wysokie temperatury i silne środki chemiczne.

W usunięciu plamy może pomóc zastosowanie zimna. Zimno powoduje stwardnienie i częściowe oddzielenie tłuszczu od tkaniny. Przyłóż kostkę lodu lub umieść ubranie w zamrażarce na krótki czas, a następnie spróbuj delikatnie zeskrobać stwardniały tłuszcz.

Możesz także wypróbować pasty z boraksu. Boraks jest naturalnym środkiem czyszczącym, który może pomóc w rozpuszczeniu tłuszczu. Stwórz pastę z boraksu i niewielkiej ilości wody, nałóż ją na plamę, pozostaw na kilka godzin, a następnie delikatnie przetrzyj i wypłucz wodą.

Niektóre środki do czyszczenia okien zawierają składniki, które mogą rozkładać tłuszcz. Spryskaj niewielką ilość bezpośrednio na plamę, poczekaj kilka minut i delikatnie przetrzyj, a następnie wypłucz.

W rozpuszczeniu tłuszczu może pomóc także… inny tłuszcz. Użyj wazeliny lub oliwy! Nałóż niewielką ilość wazeliny na plamę, delikatnie wmasuj, a następnie zastosuj standardowe czyszczenie. Alternatywnie wymieszaj 1 łyżkę oliwy i kroplę mydła w płynie. Oliwa może pomóc w rozpuszczeniu tłuszczu, a mydło w jego usunięciu. Mieszanką nałóż na plamę. Wytwórz pianę, spłucz po upływie 40 minut.

Jak usunąć plamy z satyny?

Na plamy z satyny można wykorzystać chleb i ocet. Najpierw delikatnie przyciśnij kawałek chleba do plamy i użyj go, aby wchłonąć tłuszcz. Po kwadransie zdejmij go. Następnie stwórz roztwór z jednej części białego octu i trzech części wody (np. 1/3 szklanki białego octu na 1 szklankę wody). Nasącz miękką ściereczkę w roztworze i delikatnie przetrzyj plamę. Następnie przemyj obszar czystą, wilgotną ściereczką.

W rozpuszczeniu tłuszczu pomocne są też mleko lub amoniak. Namocz zaschniętą plamę w mleku na kilka godzin, a następnie delikatnie przetrzyj i wypłucz.

Amoniak ma właściwości odtłuszczające, ale należy go używać ostrożnie. Rozcieńcz kilka kropli amoniaku w szklance wody. Nasącz wacik w roztworze i delikatnie potrzyj plamę, a następnie przemyj obszar czystą, wilgotną ściereczką. Uważaj, aby nie użyć zbyt dużo amoniaku.

Możesz wypróbować także białko jajka i alkohol.

Ubij białko jaja na pianę i dodaj kilka kropli alkoholu (np. spirytusu). Nałóż tę mieszankę na plamę i delikatnie wmasuj. Białko jaja może działać jako delikatny środek czyszczący, a alkohol pomoże w rozpuszczeniu tłuszczu.