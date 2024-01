Zatkany zlew w kuchni lub w łazience

Zatkany zlew to częsty problem pojawiający się w kuchni lub w łazience i to zazwyczaj w najmniej oczekiwanym momencie. Problem, w którym woda spływa bardzo powoli, często jest prawdziwym testem naszej cierpliwości. Dodatkową uciążliwością może być nieprzyjemny zapach, który wydobywa się w czasie tej usterki z rur oraz charakterystyczny dźwięk bulgoczącej wody.

Na szczęście istnieje na to sprawdzony domowy sposób. Jest łatwy w wykonaniu i nie potrzeba używać do niego żadnych specjalistycznych środków dostępnych w sklepach. Wystarczą dwa składniki, które mamy w kuchni pod ręką. Dzięki nim już po kilku minutach możemy zapomnieć o problemie. Ten sposób na zatkany zlew sprawi, że szybko będziemy mogli wrócić do przerwanego nagle zmywania naczyń i zapomnimy o niespływającej wodzie.

Istnieje wiele sposobów, aby odetkać zlew w kuchni. Można zakupić specjalistyczne środki chemiczne, które są do tego przeznaczone. Jest to jednak rozwiązanie dosyć drogie i wymaga zazwyczaj udania się do sklepu, ponieważ często nie mamy w domu tego typu chemii. Jeszcze droższym rozwiązaniem jest oczywiście wezwanie hydraulika. Z tego powodu popularne są różne domowe metody, które pomagają odetkać zlew. Do najpopularniejszych z nich można zaliczyć te z użyciem sody oczyszczonej i octu.

Domowy sposób na zatkany zlew. Instrukcja

Proponowany przez nas sposób na zatkany zlew jest niesamowicie prosty i daje efekty już po kilku minutach. Warto podkreślić, że jest w pełni bezpieczny zarówno dla naszego zdrowia jak i środowiska. W czasie jego stosowania nie wydziela się też szkodliwy i drażniący zapach. Nie uszkodzi również samych rur. Ponadto jest niedrogi, a więc nie nadszarpnie znacząco naszego budżetu. Można stosować go zarówno w sytuacjach awaryjnych jak również profilaktycznie.

W tej metodzie wystarczy użyć popularnego w kuchni kwasku cytrynowego.

Składniki:

2 łyżki kwasku cytrynowego,

kilka litrów gorącej wody.

Przygotowanie:

kwasek cytrynowy wsypać do odpływu,

zalać kilkoma litrami gorącej wody,

odczekać kilka minut.

Inny domowy sposób na zatkany zlew

Istnieje wiele sposobów na zatkany zlew. Warto jednak przede wszystkim pamiętać o profilaktyce. Nie należy wlewać do odpływu tłuszczu oraz fusów z kawy i herbaty, a także nie można wrzucać do niego resztek jedzenia.

Jedną z popularnych domowych metod na zapchany zlew jest zastosowanie mieszanki sody oczyszczonej i octu.

Składniki:

½ szklanki sody oczyszczonej,

½ szklanki octu,

kilka litrów gorącej wody.

Przygotowanie: