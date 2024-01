Plamy z kawy na ubraniach lub obrusie? Niezawodny sposób

Gdy tkanina zabrudzi się kawą, działaj szybko. Wystarczyprzelać plamę wrzątkiem. Przelać – to słowo klucz. Nie namaczaj, nie gotuj, nie pozwalaj, aby tkanina długo leżała w gorącej wodzie, bo wówczas jest prawie pewne, że jej włókna uszkodzą się. Wystarczy chwilę polewać tkaninę powoli małym strumieniem bezpośrednio z czajnika. Dzięki temu woda będzie swobodnie przepływała, a plama nie będzie się gotować. Po tym szybko przepłucz ubranie w ciepłej wodzie. Aby ułatwić sobie tę czynność, wykorzystaj zwykłe sitko i włóż je do zlewu do góry nogami. Potem wystarczy, jak tkaninę włożysz do pralki i wypierzesz jak zwykle w odpowiedniej temperaturze i dobranym detergencie. Jeśli przelewasz plamę na sitku, możesz to bezpiecznie wykonać na każdej tkaninie – nawet takiej bardzo delikatnej.

Co na plamy z kawy na dywanie lub kanapie?

Wrzątek to najskuteczniejszy sposób na usuwanie nawet zaschniętych plam, lecz aby był bezpieczny dla tkanin, gorąca woda musi tylko przelać się przez materiał. Moczenie i gotowanie sprawi, że tkanina może się zniszczyć. Z tego też względu ta metoda nie sprawdzi się w przypadku dywanów i kanap. Na szczęście i na takie przypadki są sprawdzone sposoby. W pierwszej kolejności usuń nadmiar płynu z powierzchni ręcznikiem papierowym. Ważne – nie pocieraj plamy, a tylko dociskaj ręcznik w głąb dywanu czy tapicerki. Dodatkowo możesz użyć również ściereczki z mikrofibry. Do butelki z atomizerem wlej szklankę wody i 1 łyżeczkę octu i taką mieszanką spryskaj plamę z kawy, a potem przetrzyj dokładnie szczotką z miękkim włosiem. Jeśli jest taka potrzeba – powtórz czynność (nawet kilka razy). Nadmiar octu zbierz ręcznikiem papierowym. Gdy dywan dobrze wyschnie, odkurz go starannie odkurzaczem.

Domowe sposoby na plamy z kawy

Kwasek cytrynowy

Kwasek cytrynowy uznawany jest za naturalny środek piorący. Wzmacnia działanie proszku, a jednocześnie nie szkodzi strukturze i kolorom tkanin – z pewnością pomoże również na plamy z kawy na ubraniu. Do szklanki letniej wody wsyp 1 łyżeczkę kwasku cytrynowego i całość dokładnie wymieszaj. Przetrzyj plamę miękką ściereczką namoczoną w roztworze. Upierz tkaninę w pralce jak zwykle.

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona znana jest z wybielających właściwości, dlatego użyta na kolorowych tkaninach może zniszczyć ich oryginalny kolor. Najbezpieczniej jest stosować ten składnik na plamy z kawy na jasnych tkaninach. Wystarczy odrobinę sody nanieść bezpośrednio na plamę i pozostawić na około 5 minut a następnie uprać tkaninę jak zawsze w pralce. Soda ma też delikatne działanie ścierne, dlatego w celu ochrony ubrania nie należy wcierać jej mocno w tkaninę, a tylko pozostawić chwilę na odzieży.